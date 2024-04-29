Ротенберг: Общаемся с Мичковым о разных вариантах продолжения карьеры

Главный тренер СКАвысказался о будущем нападающего

В сезоне-2023/2024 19-летний Мичков выступал в КХЛ за «Сочи».

«Мы общаемся с Матвеем о разных вариантах продолжения карьеры. Посмотрим.

Главное, чтобы даже если он уедет когда-то туда, чтобы не играл в АХЛ и не ездил в автобусе по Мексике.

Хочу сказать, что Панарин и Капризов уехали готовыми игроками. Нужно ехать играть в лидерах в лучшем клубе. В этом есть смысл.

А играть где-то там даже в "Сан-Хосе", который проигрывает 99 процентом матчей сезона, наверное, в этом нет большого спортивного смысла», — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».

Напомним, в НХЛ права на Мичкова принадлежат «Филадельфии».