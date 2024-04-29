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    Ротенберг: Общаемся с Мичковым о разных вариантах продолжения карьеры

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    Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о будущем нападающего Матвея Мичкова.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    В сезоне-2023/2024 19-летний Мичков выступал в КХЛ за «Сочи».

    «Мы общаемся с Матвеем о разных вариантах продолжения карьеры. Посмотрим.

    Главное, чтобы даже если он уедет когда-то туда, чтобы не играл в АХЛ и не ездил в автобусе по Мексике.

    Хочу сказать, что Панарин и Капризов уехали готовыми игроками. Нужно ехать играть в лидерах в лучшем клубе. В этом есть смысл.

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    • А играть где-то там даже в "Сан-Хосе", который проигрывает 99 процентом матчей сезона, наверное, в этом нет большого спортивного смысла», — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».

    Напомним, в НХЛ права на Мичкова принадлежат «Филадельфии».

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