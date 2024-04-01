Стало известно, останется ли Ротенберг в СКА на следующий сезон

Председатель совета директоров СКАсообщил, что клуб не планирует увольнять главного тренера команды

СКА проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

«По поручению Совета Директоров тренерский штаб под руководством главного тренера и вся команда с новыми силами приступили к подготовке к следующему сезону.

В межсезонье мы планируем без резких и хаотичных движений точечно усилить команду и в следующем чемпионате с новыми силами продолжить борьбу за Кубок Гагарина.

Сохраним костяк команды, лидеров, которые прогрессировали в этом сезоне. В этом году у команды был свой фирменный почерк, который никого не оставил равнодушным», — приводит слова Медведева пресс-служба СКА.

Ротенберг возглавляет СКА с января 2022 года.