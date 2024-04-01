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    Стало известно, останется ли Ротенберг в СКА на следующий сезон

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    Председатель совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что клуб не планирует увольнять главного тренера команды Романа Ротенберга.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    СКА проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

    «По поручению Совета Директоров тренерский штаб под руководством главного тренера и вся команда с новыми силами приступили к подготовке к следующему сезону.

    В межсезонье мы планируем без резких и хаотичных движений точечно усилить команду и в следующем чемпионате с новыми силами продолжить борьбу за Кубок Гагарина.

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    • Сохраним костяк команды, лидеров, которые прогрессировали в этом сезоне. В этом году у команды был свой фирменный почерк, который никого не оставил равнодушным», — приводит слова Медведева пресс-служба СКА.

    Ротенберг возглавляет СКА с января 2022 года.

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