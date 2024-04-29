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    Карбери: Мы никогда не будем удовлетворены тем, что просто попали в плей-офф

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Рейнджерс
    Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался о вылете своей команды в 1-м раунде плей-офф НХЛ в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 0:4.

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    «Рейнджерс находятся на первом месте среди фаворитов на Кубок Стэнли. Так что это хороший момент, чтобы увидеть: "Хорошо, это тот уровень, к которому мы стремимся и имеем возможность делать это последовательно".

    Мне всё равно, какой у нас будет дальнейший сценарий развития команды — перестройка, самая молодая команда в лиге. Для меня это не будет иметь значения, и мы никогда не будем удовлетворены тем, что просто попали в плей-офф и набрались опыта.

    Потому что для меня это мышление неудачника. У вас должен быть настрой на победу, вы должны рассчитывать победить "Нью-Йорк Рейнджерс" в первом раунде. Всё, что меньше этого, является провалом», — цитирует Карбери Washington Post.

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    • Напомним, что в 4-м матче «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Вашингтон» со счетом 4:2. Голом и ассистом отличился российский нападающий Артемий Панарин.

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