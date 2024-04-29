Карбери: Мы никогда не будем удовлетворены тем, что просто попали в плей-офф

Главный тренервысказался о вылете своей команды в 1-м раунде плей-офф НХЛ в серии ссо счетом 0:4.

«Рейнджерс находятся на первом месте среди фаворитов на Кубок Стэнли. Так что это хороший момент, чтобы увидеть: "Хорошо, это тот уровень, к которому мы стремимся и имеем возможность делать это последовательно".

Мне всё равно, какой у нас будет дальнейший сценарий развития команды — перестройка, самая молодая команда в лиге. Для меня это не будет иметь значения, и мы никогда не будем удовлетворены тем, что просто попали в плей-офф и набрались опыта.

Потому что для меня это мышление неудачника. У вас должен быть настрой на победу, вы должны рассчитывать победить "Нью-Йорк Рейнджерс" в первом раунде. Всё, что меньше этого, является провалом», — цитирует Карбери Washington Post.

Напомним, что в 4-м матче «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Вашингтон» со счетом 4:2. Голом и ассистом отличился российский нападающий Артемий Панарин.