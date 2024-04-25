НХЛ. «Лос-Анджелес» вырвал победу у «Эдмонтона», а «Бостон» обыграл «Торонто»

За океаном состоялись очередные матчи плей-офф НХЛ.

«Торонто» — «Бостон» 2:4

В составе «Брюинз» дублем отметился Брэд Маршан. Один из голов нападающего оказался победным.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Третий матч. «Торонто» — «Бостон» — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3). Голы: Найз — 1 (Марнер, Эдмундсон), 33:10 — 1:0. Фредерик — 2 (Гики, Линдхольм), 37:37 — 1:1. Дебраск — 3 (бол., Маршан, Койл), 41:07 — 1:2. Бертуцци — 1 (Райлли, Доми), 51:25 — 2:2. Маршан — 1 (Хейнен), 51:53 — 2:3. Маршан — 2 (бол., п.в., Пастрняк), 59:24 — 2:4Вратари: Самсонов (57:53 — 58:56, 59:09 — 59:24) — СуэйменБроски: 30 (7+9+14) — 34 (7+15+12)Штраф: 6 — 10Наши: Любушкин (13.40/1/0) — —Счет в серии: 1 — 2

После этого матча «Бостон» повел в серии с «Торонто» со счетом 2:1. Следующий матч между этими командами состоится 28-го апреля.

«Даллас» — «Вегас» 1:3

У «Вегаса» результативной передачей отличился российский нападающий Иван Барбашев.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч. «Даллас» — «Вегас» — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1). Голы: Робертсон — 2 (бол., Хейсканен, Бенн), 16:47 — 1:0. Маршессо — 2 (Айкел, Барбашев), 18:09 — 1:1. Хэнифин — 1, 38:53 — 1:2. Айкел — 1 (п.в., Маршессо), 59:26 — 1:3Вратари: Эттингер (58:12 — 59:26) — ТомпсонБроски: 21 (11+5+5) — 26 (6+10+10)Штраф: 6 — 6Наши: Дадонов (10.20/0/-1) — Барбашев (12.36/0/+1)Счет в серии: 0 — 2

«Голден Найтс» ведет в серии с «Далласом» со счетом 2:0. Следующая игра состоится 28-го апреля.

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«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 4:5 ОТ

Команда забросили по 4 шайбы в основное время и довели дело до овертайма, где сильнее оказались гости. Победный гол на счету словенского нападающего «Лос-Анджелеса» Анже Копитара.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч. «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 4:5 ОТ (1:3, 2:0, 1:1, 0:1) Голы: Кемпе — 2 (Копитар), 3:19 — 0:1. Кемпе — 3 (Копитар), 14:57 — 0:2. Кулак — 1 (Драйзайтль, Фогеле), 17:33 — 1:2. Даути — 1 (Арвидссон, Дано), 18:02 — 1:3. Холлоуэй — 1 (Кэррик, Янмарк), 27:51 — 2:3. Хаймэн — 4 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 30:33 — 3:3. Фиала — 1 (Спенс, Байфилд), 41:46 — 3:4. Холлоуэй — 2 (Янмарк), 43:23 — 4:4. Копитар — 1 (Байфилд, Андерсон), 62:07 — 4:5Вратари: Скиннер — ТэлботБроски: 31 (10+16+4+1) — 26 (7+10+8+1)Штраф: 6 — 6Наши: — — Гавриков (21.12/0/0)Счет в серии: 1 — 1

После победы во 2-м матча «Кингз» сравняли счет в серии — 1:1. Следующая игра начнется 27-го апреля в 05:30 мск.