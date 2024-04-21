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    НХЛ. «Каролина» взяла верх над «Айлендерс», «Бостон» нанес поражение «Торонто»

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    «Каролина» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ победила «Айлендерс» со счетом 3:1.

    Семен Варламов
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    Семен Варламов

    В составе «Харрикейнз» 2 (1+1) очка набрал Евгений Кузнецов, еще по одну голу забили Стефан Ноусен и Мартин Нечас.

    У «островитян» отличился Кайл Маклин с передачи Александра Романова, вратарь Семен Варламов отразил 23 броска из 25.

    НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
    «Каролина» — «Айлендерс» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
    Голы: Кузнецов — 1 (бол., Нечас, Шей), 1:35 — 1:0. Маклин — 1 (Ли, Романов), 8:20 — 1:1. Ноесен — 1 (Шей, Кузнецов), 43:44 — 2:1. Нечас — 1 (п.в., Пеши, Друри), 58:28 — 3:1Вратари: Андерсен — Варламов (57:53 — 58:28)Штраф: 4 — 6Броски: 26 (7+6+13) — 35 (8+13+14)

    Счет в серии 1-0 в пользу «Каролины». Второй матч пройдет 23 апреля.

    «Каролина» — «Айлендерс» — 3:1

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    «Бостон» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ на своем льду взял верх над «Торонто» со счетом 5:1.

    В составе «Брюинз» 3 (2+1) очка набрал Джейк Дебраск, еще по шайбе забросили Джон Бичер, Брендон Карло и Трент Фредерик.

    У «Мэйпл Ливз» гол на счету Давида Кампфа, вратарь Илья Самсонов отразил 19 бросков из 23.

    НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
    «Бостон» — «Торонто» — 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
    Голы: Бишер — 1 (Боквист, Марун), 2:26 — 1:0. Карло — 1 (Дебраск, Линдхольм), 25:47 — 2:0. Дебраск — 1 (бол., Макэвой, Маршан), 35:02 — 3:0. Дебраск — 2 (бол., Маршан, Макэвой), 37:34 — 4:0. Кампф — 1 (Девар, Ривз), 41:39 — 4:1. Фредерик — 1 (п.в., Пастрняк), 57:52 — 5:1Вратари: Суэймен (46:37 — 46:56) — Самсонов (56:40 — 57:52)Штраф: 8 — 12Броски: 24 (12+9+3) — 36 (11+13+12)

    Счет в серии стал 1-0 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 23 апреля.

    «Бостон» — «Торонто» — 5:1
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