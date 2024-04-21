Евгений Кузнецов: Первые 40 минут «Каролина» играла неприемлемо

Форвард «Каролины»остался недоволен игрой «Харрикейнз» в первых двух периодах первого матча серии с «Айлендерс» (3:1).

«То, как мы играли первые 40 минут, это неприемлемо. Надо это обязательно исправить в следующем матче. Преимущество домашней площадки — это привилегия, и мы должны использовать это преимущество. Многое пошло не так в первые 40 минут. Они нас перебрасывали, были сильнее нас в некоторых аспектах. Но у нас очень хорошая команда, мы перестроились после 40 минут, и я счастлив, что в итоге мы одержали победу, это самое важное. Я променяю хорошую глянцевую игру на победу. Сегодня был такой матч.

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Мой гол? Был хороший трафик, Варли не видел шайбу, поэтому я нанёс бросок. У меня был тяжёлый сезон, многое пошло не так. У меня появилась возможность взять свежий старт в первом матче плей-офф. Да, я набрал два очка, но я не доволен нашей игрой», — цитирует Кузнецова пресс-служба клуба.