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    «Флорида» обыграла «Тампу» в матче 1-го раунда плей-офф НХЛ

    «Флорида» — «Тампа»: счет матча 3:2, обзор голов

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    «Флорида» на своей площадке одержала победу над «Тампом» (3:2) в матче 1-го раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

    Сергей Бобровский — голкипер «Флориды»
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    Сергей Бобровский — голкипер «Флориды»

    В составе «пантер» шайбы забросили Сэм Райнхарт, Картер Вераге и Мэттью Ткачук. У «Тампы» голы записали на свой счет Брэндон Хагель и Стивен Стэмкос с передачи Никиты Кучерова.

    НХЛ. Плей-офф. Первый раунд.
    «Флорида» — «Тампа» — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
    Голы: Райнхарт — 1 (Форслинг, Барков), 6:17 — 1:0. Хагель — 1 (Чирелли, Стэмкос), 16:04 — 1:1. Верхэге — 1 (бол., Барков, Ткачак), 40:58 — 2:1. Ткачак — 1 (п.в., Экблад), 57:55 — 3:1. Стэмкос — 1 (бол., Кучеров, Пойнт), 59:50 — 3:2Вратари: Бобровский — Василевский (56:52 — 57:55, 58:49)Броски: 28 (9+6+13) — 19 (6+4+9)Штраф: 4 — 6Наши: Куликов (13.15/0/0), Тарасенко (16.56/2/+1) — Кучеров (19.37/1/-2)Счет в серии: 1 — 0

    После этого матча «Флорида» повела в серии с «Тампой» со счетом 1:0. Второй матч между этими командами состоится 24-го апреля в 02:30 мск.

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