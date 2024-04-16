Капитан «Локомотива» о выходе в финал: Нахожусь в предвкушении, хочется уже начать

Нападающийподелился ожиданиями перед финальной серией розыгрыша Кубка Гагарина, в которой «железнодорожники» встретятся с

«Мы понимаем, что результат достигается за счёт командной игры, сплочённости. В этом году получилось всё реализовать в полной мере. То, что мы играем одним костяком — больше плюс, чем минус. Все ребята знают требования и систему. Я почувствовал, что команда растёт. Это должно было произойти.

Финал есть финал. В нём даже себя настраивать не надо, эмоций достаточно. Нахожусь в предвкушении. Если честно, хочется уже начать», — цитирует Андронова пресс-служба КХЛ.

Напомним, что в полуфинале плей-офф КХЛ «Локомотив» прошел «Трактор» со счетом в серии 4:0. Первый матч финальной серии между «железнодорожниками» и «Металлургом» состоится 18-го апреля в Магнитогорске. Начало встречи — в 17:00 мск.