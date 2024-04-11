В КХЛ назвали дату старта сезона 2024/2025

В Континентальной хоккейной лиге определились с датой старта сезона 2024/2025.

Стало известно, что следующий сезон КХЛ стартует 3-го сентября с матча за Кубок Открытия. В этой встрече сыграют «Локомотив» и победитель полуфинальной серии «Металлург» — «Автомобилист».

Полная структура и сроки проведения Чемпионата КХЛ сезона-2024/2025 будут объявлены позднее.

Напомним, что после 4-го матча в 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» — «Автомобилист» счет в серии 2:2. Следующий поединок между этими командами состоится сегодня, 11-го апреля в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.