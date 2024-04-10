Овечкин сравнялся с Ларионовым по очкам в НХЛ в возрасте 38 лет

Сегодня, 10 апреля, «Детройт Ред Уингз» на своей площадке уступил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершилась со счётом 1:2 (0:0, 0:2, 1:0).

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился голом в концовке второго периода, который стал для него 852-м за карьеру в НХЛ. Всего же 38-летний нападающий в нынешнем сезоне набрал 63 (30+33) очка.

Как сообщает QuantHockey, Овечкин сравнялся с Игорем Ларионовым, у которого в данном возрасте также было 63 (14+49) результативных балла. Ларионов занимает 11-е место, Овечкин — 12-е.

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Рекорд по очкам в 38-летнем возрасте принадлежит канадцу Адаму Оутсу, который в сезоне-2000/2001 набрал 82 (13+69) очка.