Овечкин сравнялся с Ларионовым по очкам в НХЛ в возрасте 38 лет

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился голом в концовке второго периода, который стал для него 852-м за карьеру в НХЛ. Всего же 38-летний нападающий в нынешнем сезоне набрал 63 (30+33) очка.
Как сообщает QuantHockey, Овечкин сравнялся с Игорем Ларионовым, у которого в данном возрасте также было 63 (14+49) результативных балла. Ларионов занимает 11-е место, Овечкин — 12-е.
Рекорд по очкам в 38-летнем возрасте принадлежит канадцу Адаму Оутсу, который в сезоне-2000/2001 набрал 82 (13+69) очка.