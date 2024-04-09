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    НХЛ. «Торонто» в овертайме одолел «Питтсбург», «Ванкувер» победил «Вегас»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Питтсбург Пингвинз Торонто Мэйпл Лифс Ванкувер Кэнакс Вегас Голден Найтс
    «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме одолел «Питтсбург» со счетом 3:2.

    Евгений Малкин
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    Евгений Малкин

    В составе «Мэйпл Ливз» отличились Мэттью Низ, Остон Мэттьюс и Джейк Маккейб, вратарь Илья Самсонов отразил 29 бросков из 31.

    У «Пингвинз» шайбы забросили Рикард Ракелль и Дрю О'Коннор, Евгений Малкин сделал результативную передачу.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Питтсбург» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Ракелль — 14 (Малкин), 18:06 — 0:1. Найз — 15 (Броди, Райлли), 25:36 — 1:1. Мэттьюс — 65 (бол., Таварес), 41:22 — 2:1. О`Коннор — 14 (Жозеф, Кросби), 53:38 — 2:2. Маккейб — 8 (Мэттьюс, Марнер), 61:30 — 3:2Вратари: Самсонов — НедельковичШтраф: 10 — 4Броски: 23 (5+9+8+1) — 32 (10+9+13+0)

    «Торонто» — «Питтсбург» — 3:2 ОТ

    После этого матча «Торонто» с 99 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 84 очками — на девятой строчке.

    Все прогнозы на НХЛ

    «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 4:3.

    У «Кэнакс» дубль оформил Конор Гарланд, еще по голу забили Куинн Хьюз и Брок Босер.

    В составе «Голден Найтс» 3 (2+1) очка набрал Джек Айкел, еще одну шайбу забросил Ноа Ханифин.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Вегас» — 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)
    Голы: Айкел — 28 (бол., Хэнифин, Томпсон), 1:51 — 0:1. Айкел — 29 (Маршессо), 8:06 — 0:2. Гарлэнд — 17 (бол., Хьюз, Миллер), 11:50 — 1:2. Хьюз — 17 (бол., Босер, Миллер), 14:26 — 2:2. Хэнифин — 13 (бол., Айкел, Гертл), 29:33 — 2:3. Босер — 40 (Петтерссон, Майерс), 33:10 — 3:3. Гарлэнд — 18 (Миллер, Джошуа), 38:31 — 4:3Вратари: Силов — Томпсон (58:05 — 58:59, 59:04)Штраф: 8 — 6Броски: 30 (10+11+9) — 23 (6+9+8)

    «Ванкувер» — «Вегас» — 4:3

    «Ванкувер» со 104 очками занимает второе место в Западной конференции, «Вегас» с 92 очками — на восьмой строчке.

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