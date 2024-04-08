Никитин об игре «Локомотива»: Статистика покажет, что мы провели не очень хороший матч

Главный тренервысказался об игре своей команды в 4-м матче 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина с(3:0)

«Самый лёгкий матч в серии? Однозначно нет. Думаю, что статистика покажет, что мы провели не очень хороший матч. То, что мы сегодня хорошо сделали, так это заблокировали очень много бросков соперника. А это тоже очень важный компонент, который влияет на результат, как и забитые голы. Поэтому нет. Это совершенно не отражает.

Нужно отдать уважение "Трактору". Они очень солидно провели игру в плане того, что доставили очень много проблем нам. Но я ещё раз вернусь к тому, что это опыт, который мы проходим.

Вера в воспитанников даёт свои плоды? У кого нет прошлого, у того нет будущего. Если у тебя есть фундамент, а Челябинск и Ярославль как раз этим и отличаются.

Я помню, как ещё когда работал в сборной, был какой-то чемпионат мира, мы насчитали 11 воспитанников "Трактора" в сборной России. Поэтому Ярославль и Челябинск здесь сопоставимы. Это здорово. Фундамент обязательно должен быть», — передает слова Никитина Чемпионат.

Напомним, что «Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина, пройдя «Трактор» в полуфинале со счетом в серии 4:0. «Железнодорожники» сыграют в 4-м раунде плей-офф КХЛ с победителем пары «Автомобилист» — «Металлург».