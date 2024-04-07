Руа: Варламов был невероятен и выглядел очень уверенно

Главный тренервысказался об игре голкипера своей командыв последнем матче регулярного чемпионата НХЛ с(2:0).

«Варламов был невероятен и выглядел очень уверенно. Казалось, что для него это была лёгкая игра. Было приятно видеть такую игру вратаря, нам это было необходимо.

Это была уже четвёртая наша игра за шесть дней. Возможно, ребята немного устали, и я думаю, именно поэтому у нас было несколько больше потерь, чем обычно, но наш вратарь дал нам шанс выиграть сегодняшнюю игру. Сегодня вечером он выиграл для нас игру», — цитирует Руа пресс-служба клуба.

Напомним, что Варламов отыграл на ноль в матче с «Нэшвиллом», отразив 41 бросок по своим воротам. Этот «сухарь» у российского голкипера в нынешнем сезоне.

После этого матча «Нью-Йорк Айлендерс» занимает 7-е место в таблице Восточной конференции с 85-ю очками в активе.