НХЛ. «Колорадо» разгромил «Нэшвилл», «Тампа» выиграла у «Айлендерс», «Вашингтон» уступил «Бостону» в серии буллитов

«Колорадо» забросил семь шайб в ворота «Нэшвилла»

«Колорадо» забросил семь шайб в ворота «Нэшвилла» Фото: nhl.com

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Миннесота» — «Вегас» — 1:2 ОТ

Кирилл Капризов стал автором единственного гола «Миннесоты» в этой игре. Россиянин, в активе которого 82 (37+45) очка в сезоне, был признан третьей звездой матча.

«Миннесота» на данный момент не попадает в плей-офф. Клуб Капризова занимает десятое место в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Вегас» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) Голы: Капризов — 37 (бол., Болди, Фэйбер), 36:44 — 1:0. Амадио — 13 (Стивенсон, Мартинес), 53:43 — 1:1. Маршессо — 39 (п.в., Карлссон), 63:30 — 1:2Вратари: Густавссон (63:08) — ТомпсонШтраф: 16 — 15Броски: 33 (7+13+8+5) — 31 (13+9+7+2)

«Миннесота» — «Вегас» — 1:2 ОТ

«Эдмонтон» — «Анахайм» — 6:1

Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился двумя заброшенными шайбами и результативной передачей. Канадец остался на третьем месте в списке бомбардиров, в его активе 125 (29+96) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Анахайм» — 6:1 (3:0, 2:0, 1:1) Голы: Хенрик — 21 (Драйзайтль, Экхольм), 3:47 — 1:0. Макдэвид — 28 (Хаймэн), 14:15 — 2:0. Экхольм — 8 (Кэррик, Дешарне), 16:16 — 3:0. Макдэвид — 29 (бол., Драйзайтль, Бушар), 29:28 — 4:0. Фогеле — 17 (Экхольм, Дешарне), 35:57 — 5:0. Хаймэн — 54 (Макдэвид, Бушар), 47:06 — 6:0. Киллорн — 15 (бол., Фаулер, Ватрано), 55:42 — 6:1Вратари: Пикар — ГибсонШтраф: 4 — 6Броски: 37 (13+12+12) — 23 (8+11+4)

«Эдмонтон» — «Анахайм» — 6:1

«Аризона» — «Рейнджерс» — 5:8

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 4 (1+3) очка и был признан второй звездой матча. На счету россиянина 107 (44+63) очков в 74 играх сезона.

«Рейнджерс» продлили победную серию до пяти матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Рейнджерс» — 5:8 (0:1, 3:2, 2:5) Голы: Лафренье — 23 (Панарин, Линдгрен), 14:15 — 0:1. Линдгрен — 3 (Фокс, Лафренье), 21:59 — 0:2. Маччелли — 15 (Макбэйн, Доан), 26:27 — 1:2. Лафренье — 24 (Трочек, Панарин), 26:45 — 1:3. Келлер — 32 (Шмальц), 31:06 — 2:3. Бьюгстад — 21 (Шмальц), 39:18 — 3:3. Крайдер — 35 (Рословик, Линдгрен), 45:45 — 3:4. Джонс — 2 (Лафренье, Панарин), 47:16 — 3:5. Гудроу — 2 (мен.), 49:33 — 3:6. Крауз — 20 (бол., Кули, Бьюгстад), 52:21 — 4:6. Кули — 17 (Вялимяки, Маччелли), 54:26 — 5:6. Панарин — 44 (п.в., Какко), 57:35 — 5:7. Лафренье — 25 (п.в., Трочек, Фокс), 59:45 — 5:8Вратари: Веймелка (57:26 — 57:35, 59:40 — 59:45) — КуикШтраф: 0 — 6Броски: 32 (11+11+10) — 32 (12+8+12)

«Аризона» — «Рейнджерс» — 5:8

«Колорадо» — «Нэшвилл» — 7:4

Лидер «Колорадо» Нэтан Маккиннон набрал 4 (2+2), благодаря чему вернулся на первое место в списке бомбардиров. В активе канадца 127 (47+80) очков в 74 матчах.

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев был заменен в начале второго периоде. Россиянин пропустил четыре шайбы после 13 бросков. Вышедший на замену финн Юстус Аннунен отразил 22 броска.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Нэшвилл» — 7:4 (2:3, 3:1, 2:0) Голы: Смит — 9 (Нюквист, Маккэррон), 3:41 — 0:1. Друэн — 15 (Маккиннон, Рантанен), 5:25 — 1:1. Янковски — 6 (Новак), 13:02 — 1:2. Фаббро — 3 (Зукер, Шервуд), 13:43 — 1:3. Миттельштадт — 18 (бол., Маккиннон, Макар), 16:11 — 2:3. Нюквист — 22 (Стэстни, Форсберг), 20:57 — 2:4. Лехконен — 13 (бол., Макар, Друэн), 25:43 — 3:4. Макар — 19 (бол., Рантанен, Паризе), 38:25 — 4:4. Тренин — 12, 39:31 — 5:4. Маккиннон — 46 (Мэнсон, Тэйвз), 43:38 — 6:4. Маккиннон — 47 (п.в., Рантанен), 56:10 — 7:4Вратари: Георгиев (Аннунен, 20:57) — Ланкинен (55:57 — 56:10)Штраф: 10 — 13Броски: 42 (16+12+14) — 35 (12+14+9)

«Колорадо» — «Нэшвилл» — 7:4

«Баффало» — «Торонто» — 0:3

Один из трех голов «Торонто» забил Остон Мэттьюс. Отныне он первый игрок НХЛ в XXI веке, забросивший 60+ шайб в двух сезонах. Кроме того, за всю историю лиги американец стал девятым игроком с двумя или более такими сезонами.

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов оформил шатаут, отразив все 34 броска хозяев.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Торонто» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Голы: Таварес — 24 (Нюландер, Тимминс), 4:58 — 0:1. Робертсон — 11 (Найз), 22:34 — 0:2. Мэттьюс — 60 (Тимминс), 54:23 — 0:3Вратари: Луукконен (55:41 — 56:59, 57:10 — 59:04) — СамсоновШтраф: 70 — 62Броски: 34 (10+8+16) — 22 (8+6+8)

«Баффало» — «Торонто» — 0:3

«Вашингтон» — «Бостон» — 2:3 Б

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался без очков в третьем матче подряд. 38-летний россиянин набрал 58 (26+32) очков в 70 играх сезона.

«Вашингтон» занимает седьмое место в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Бостон» — 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Линдхольм — 2 (Заха, Пастрняк), 18:47 — 0:1. Сгарбосса — 4 (Дженсен, Дауд), 21:20 — 1:1. Бишер — 7, 22:22 — 1:2. Карлсон — 8 (бол., Пачиоретти, Строум), 34:03 — 2:2Победный буллит: ШаттенкиркВратари: Линдгрен — СуэйменШтраф: 4 — 8Броски: 20 (6+5+5+4) — 29 (9+8+9+3)

«Вашингтон» — «Бостон» — 2:3 Б

«Виннипег» — «Оттава» — 2:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Оттава» — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1) Голы: Элерс — 22 (Монахэн, Демело), 21:58 — 1:0. Катчук — 7 (Браннстрем, Кастелич), 23:39 — 1:1. Грейг — 12 (Ткачак, Батерсон), 33:25 — 1:2. Шайфли — 23 (бол., Коннор, Моррисси), 49:48 — 2:2. Ткачак — 33 (бол., Штюцле, Сандерсон), 58:15 — 2:3Вратари: Хеллибак (58:29) — КорписалоШтраф: 10 — 10Броски: 30 (4+11+15) — 27 (6+9+12)

«Виннипег» — «Оттава» — 2:3

«Коламбус» — «Питтсбург» — 4:3 Б

Одну из двух шайб в ворота «Питтсбурга» отправил Кирилл Марченко, в активе которого теперь 35 (19+16) очков в текущей регулярке.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Россиянин набрал 56 (21+35) очков в 73 матчах сезона.

«Коламбус» прервался серию из шести поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Питтсбург» — 4:3 Б (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0) Голы: Оливье — 5 (мен., Силлинджер), 7:47 — 1:0. О`Коннор — 13 (Раст, Петтерссон), 33:29 — 1:1. Раст — 23 (Кросби, Летанг), 38:55 — 1:2. Ракелль — 12 (Малкин), 48:59 — 1:3. Марченко — 19 (Северсон, Веренски), 49:08 — 2:3. Веренски — 7 (Годро), 51:47 — 3:3Победный буллит: СеверсонВратари: Мерзликинс — НедельковичШтраф: 4 — 8Броски: 38 (13+13+10+2) — 33 (11+9+12+1)

«Коламбус» — «Питтсбург» — 4:3 Б

«Монреаль» — «Каролина» — 0:3

Одним из лучших в составе «Каролины» был вратарь Петр Кочетков. Россиянин отразил все 26 бросков «Канадиенс».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Каролина» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Голы: Стаал — 9 (мен., Терявяйнен), 29:33 — 0:1. Ахо — 33 (бол., Джарвис, Гюнцель), 43:42 — 0:2. Джарвис — 29 (п.в., Гюнцель, Ахо), 57:12 — 0:3Вратари: Монтембо (57:00 — 57:12) — КочетковШтраф: 4 — 6Броски: 26 (8+14+4) — 30 (8+11+11)

«Монреаль» — «Каролина» — 0:3

«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 4:1

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал автором двух результативных передач. Россиянин с 126 (42+84) очками в 72 матчах занимает второе место в списке бомбардиров текущей регулярки.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 бросков из 28.

«Тампа» выиграла восемь из девяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) Голы: Палмиери — 24 (Пулок, Райлли), 2:25 — 0:1. Раддиш — 6 (бол., Кучеров, Чирелли), 14:25 — 1:1. Чирелли — 17 (Пербикс, Хагель), 15:00 — 2:1. Стэмкос — 30 (Лиллеберг, Хагель), 40:21 — 3:1. Чирелли — 18 (п.в., Кучеров, Хедман), 57:14 — 4:1Вратари: Василевский — Варламов (56:20 — 57:14)Штраф: 4 — 4Броски: 40 (21+8+11) — 28 (6+15+7)

«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 4:1

«Филадельфия» — «Чикаго» — 1:5

«Филадельфия» проиграла четвертый матч подряд. Несмотря на неудачную серию, «летчики» находятся на восьмом месте в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Чикаго» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) Голы: Райхель — 4 (Тинорди, Атанасиу), 2:01 — 0:1. Курашев — 16 (Бедард, Власик), 17:00 — 0:2. Форстер — 19 (Хэтэуэй), 20:17 — 1:2. Фолиньо — 17 (бол., Курашев, Т. Джонсон), 37:28 — 1:3. Андерсон — 4 (Райхель), 49:09 — 1:4. Энтвистл — 5 (Андерсон, Кайсер), 54:33 — 1:5Вратари: Эрссон — СодерблумШтраф: 21 — 13Броски: 31 (7+13+11) — 24 (9+9+6)

«Филадельфия» — «Чикаго» — 1:5

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 0:4

«Сан-Хосе» благодаря этой победе прервал серию из девяти поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) Голы: Задина — 13, 28:30 — 0:1. Гранлунд — 12 (Зеттерлунд, Эклунд), 32:05 — 0:2. Канин — 9, 37:58 — 0:3. Рутта — 4 (п.в., Штурм), 56:47 — 0:4Вратари: Хофер (56:05 — 56:47) — БлэквудШтраф: 6 — 4Броски: 35 (11+3+21) — 20 (3+12+5)

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 0:4

«Калгари» — «Лос-Анджелес» — 4:2

Нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко отметился двумя результативными передачами. В активе россиянин 12 (7+5) очков в 20 матчах за «Флэймз».

Защитник Даниил Мироманов стал автором результативного паса в эпизоде с третьим голом «Калгари» в этом матче.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Лос-Анджелес» — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) Голы: Кадри — 24 (бол., Кузьменко, Шарангович), 4:45 — 1:0. Кемпе — 23 (бол., Даути, Фиала), 5:42 — 1:1. Поспишил — 8 (Кузьменко, Кадри), 11:56 — 2:1. Коулмэн — 29 (бол., Андерссон, Мироманов), 31:58 — 3:1. Копитар — 25 (бол., Кемпе, Фиала), 38:25 — 3:2. Уигар — 18 (бол., Юбердо, Шарангович), 51:30 — 4:2Вратари: Маркстрем — Риттих (58:06 — 59:06)Штраф: 8 — 12Броски: 35 (16+9+10) — 18 (4+5+9)

«Сиэтл» — «Даллас» — 0:3