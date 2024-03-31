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    Журналист Sportsnet: Мы не уверены, что Федотов принесет «Филадельфии» пользу на уровне НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Филадельфия Флайерз
    Журналисты сайта Sportsnet поделились мыслями по поводу игры российского голкипера «Филадельфии» Ивана Федотова в НХЛ.

    Иван Федотов
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    Иван Федотов

    «Честно говоря, мы не уверены, что Федотов принесёт "Флайерз" пользу на уровне НХЛ.

    Мне нравятся его габариты, потому что это даёт ему возможность делать сейвы, для которых менее габаритным вратарям пришлось бы приложить больше усилий. Когда его хладнокровие и контроль шайбы на высоте, его трудно пробить с дальней дистанции и возле ворот.

    Однако, когда он выходит из ворот, у него слишком много отскоков, тем самым он теряет преимущество в габаритах. Время покажет, но мы рассматриваем Федотова скорее как запасного вратаря НХЛ. Плюс ему нужно будет привыкнуть к игре в лиге», — сказано в статье.

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    • Напомним, что после вылета ЦСКА в 1-м раунде плей-офф КХЛ Федотов расторг контракт с клубом и присоединился к «Филадельфии». Голкипер может дебютировать в НХЛ уже в нынешнем сезоне.

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