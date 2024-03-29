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    Серебряков о вылете СКА: Надо выдохнуть и все проанализировать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Автомобилист
    Голкипер СКА Никита Серебряков высказался о вылете своей команды во 2-м раунде плей-офф КХЛ с «Автомобилистом» (счет в серии 1:4).

    Никита Серебряков
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    Никита Серебряков

    «У нас была собрана отличная молодая команда. Мы хорошо играли, добавляли, набирали обороты. Тяжело сказать, почему мы не смогли выиграть эту серию. Надо выдохнуть и все проанализировать, понять, что пошло не так.

    Переезд на новую арену? Поначалу было тяжеловато. Но хочу сказать спасибо персоналу, Роману Борисовичу, всем, кто работал над тем, чтобы переезд нам давался комфортно, там с каждым дням становилось уютнее. Конечно, отличаются отскоки от бортов, лёд другой, обстановка вокруг», — приводит слова Серебрякова сайт КХЛ.

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