Серебряков о вылете СКА: Надо выдохнуть и все проанализировать

Голкипервысказался о вылете своей команды во 2-м раунде плей-офф КХЛ с(счет в серии 1:4).

«У нас была собрана отличная молодая команда. Мы хорошо играли, добавляли, набирали обороты. Тяжело сказать, почему мы не смогли выиграть эту серию. Надо выдохнуть и все проанализировать, понять, что пошло не так.

Переезд на новую арену? Поначалу было тяжеловато. Но хочу сказать спасибо персоналу, Роману Борисовичу, всем, кто работал над тем, чтобы переезд нам давался комфортно, там с каждым дням становилось уютнее. Конечно, отличаются отскоки от бортов, лёд другой, обстановка вокруг», — приводит слова Серебрякова сайт КХЛ.

СКА впервые за 10 лет не смог выйти в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина. Ранее сообщалось о том, что 5 игроков покинут команду Романа Ротенберга после окончания нынешнего сезона.