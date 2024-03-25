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    Гендиректор «СЮ» о переговорах с Хмелевски: Ситуация непростая, я бы сказал, 50 на 50

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев
    Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о возможном продлении контракта с нападающим команды Александром Хмелевски.

    Александр Хмелевски
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    Александр Хмелевски

    «С новым контрактом Хмелевски пока ситуация непростая. Я бы сказал, 50 на 50. Не думаю, что Хмелевски может быть в следующем сезоне выведен из лимита на легионеров, Александр под эти параметры не подходит. Но для нас это точно не критерий по его кандидатуре.

    Пока мы ждём, какое решение будет принято по количеству легионеров. КХЛ хочет пять иностранцев, многие клубы, в том числе и мы, тоже хотим пять. Но, к сожалению, руководители клубов не являются руководящим органом в лиге», — передает слова Баширова Чемпионат.

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    • В нынешнем сезоне Хмелевски провел 73 матча за «Салават Юлаев» и набрал 63 (29+34) очка. В плей-офф форвард забросил 2 шайбы и сделал 5 голевых передач в 6-и встречах

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