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    Баширов об итогам сезона для «СЮ»: Это разочарование, но мы выбрали правильное направление

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев
    Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов подвел итоги сезона для уфимского клуба.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    «Сегодня подводим итоги сезона. В этот раз нам, наверное, очень сложно дать чёткое определение итогам сезона. Скорее, мы можем говорить об эмоциях, и это — разочарование.

    Команда и тренерский штаб провели большую работу, почти весь сезон провели без спадов, и были хорошие, обоснованные перспективы в плей-офф, так что принимать поражение печально. Но мы выбрали правильное направление, понимаем, над чем нужно работать.

    Понимаем, что без положительного результата в плей-офф сложнее будет оправдываться результатами регулярки», — передает слова Баширова Чемпионат.

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    • В нынешнем сезоне «Салават Юлаев» вылетел в 1-м раунде плей-офф КХЛ в серии с «Трактором» (счет в серии 2:4).

    Ранее сообщалось о том, что главный тренер уфимцев Виктор Козлов продлит контракт с клубом.

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