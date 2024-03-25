В «Салавате Юлаеве» сообщили о скором продлении контракта с Козловым

Главный тренерпродлит контракт с клубом. Об этом заявил генеральный директор уфимцев

«У нас состоялась встреча с главой республики, там мы обсудили итоги чемпионата. И по итогам этого совещания глава республики предложил Виктору Козлову продолжить работу главным тренером.

Так что вскоре мы подпишем контракт и приступим к формированию», — передает слова Баширова Чемпионат.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Салават Юлаев» вылетел в 1-м раунде плей-офф КХЛ в серии с «Трактором» (счет в серии 2:4). По итогам регулярного чемпионата уфимцы заняли 3-е место в таблице Востока.