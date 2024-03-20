Квартальнов о минском «Динамо»: Мы не должны топтаться на одном месте, меня это бесит!

Главный тренер минскоговыразил желание продолжить работу в клубе.

«Хотел бы я остаться работать в Минске? Конечно. Здесь много плюсов, но то, что я сказал — мы не должны топтаться на одном месте. Меня это бесит! Мы должны идти вперёд, но все вместе. Команда однозначно будет сильнее, у меня вопросов не возникает. Нужно двигаться поступательно, все вместе. Это довольно сложно.

Чтобы идти дальше, нам нужно очень много сделать, и для этого есть все ресурсы. Задачи нужно выполнять. Я, к сожалению, обещал, что мы пройдём во второй раунд, и не выполнил её. Могу назвать много причин, но не буду сейчас этого делать», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

Напомним, что минское «Динамо» в 1-м раунде плей-офф КХЛ уступило одноклубникам из Москвы со счетом в серии 2:4.