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    Квартальнов о минском «Динамо»: Мы не должны топтаться на одном месте, меня это бесит!

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск
    Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов выразил желание продолжить работу в клубе.

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «Хотел бы я остаться работать в Минске? Конечно. Здесь много плюсов, но то, что я сказал — мы не должны топтаться на одном месте. Меня это бесит! Мы должны идти вперёд, но все вместе. Команда однозначно будет сильнее, у меня вопросов не возникает. Нужно двигаться поступательно, все вместе. Это довольно сложно.

    Чтобы идти дальше, нам нужно очень много сделать, и для этого есть все ресурсы. Задачи нужно выполнять. Я, к сожалению, обещал, что мы пройдём во второй раунд, и не выполнил её. Могу назвать много причин, но не буду сейчас этого делать», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

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