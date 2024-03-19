Овечкин: «Вашингтон» продолжает бороться за плей-офф, но будет непросто

Капитан «Вашингтона»прокомментировал победу над «Калгари» (5:2) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Овечкин забросил 20-ю и 21-ю шайбы в текущем сезоне и был признан первой звездой матча. Теперь в его активе 843 гола в НХЛ — на 53 меньше, чем у обладателя рекорда Уэйна Гретцки.

«Это отличное чувство. Будет непросто, но мы продолжаем бороться за плей-офф, идти от матча к матчу.

Сегодня мы играли просто, двигали шайбу, не очень много ее держали. Пачиоретти классно нашел меня в эпизоде с первым голом, он отлично все сделал. Вторая шайба — то же самое, Строум отдал пас Карлсону, а тот — мне.

Три победы после двух поражений в пятиматчевой выездной серии. Как я уже говорил, мы все еще боремся за плей-офф, все еще можем туда попасть. Конечно, мы знаем, что наши соперники тоже пытаются попасть в плей-офф и многое будет зависеть от атмосферы, но мы хорошо провели серию», — приводит слова 38-летнего россиянина пресс-служба «Вашингтона».