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    Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ

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    НХЛ назвала трех звезд по итогам очередной игровой недели в регулярном чемпионате.

    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    Третьей звездой недели признан вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери. Канадец одержал две победы в трех матчах, пропуская в среднем 0,97 шайбы и отражая 96,1% бросков.

    Второй звездой стал нападающий «Чикаго» Коннор Бедард, в активе которого 7 (2+5) очков в трех играх.

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  • 12/03/2024

    • Первой звездой признан нападающий «Тампы» Никита Кучеров, забивший два гола и сделавший пять результативных передач в двух матчах.

    Кучеров занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона, набрав в 66 матчах 114 (40+74) очков. На первой строчке находится форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон, в активе которого 116 (42+74) очков.

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