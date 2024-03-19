Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ

назвала трех звезд по итогам очередной игровой недели в регулярном чемпионате.

Третьей звездой недели признан вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери. Канадец одержал две победы в трех матчах, пропуская в среднем 0,97 шайбы и отражая 96,1% бросков.

Второй звездой стал нападающий «Чикаго» Коннор Бедард, в активе которого 7 (2+5) очков в трех играх.

Первой звездой признан нападающий «Тампы» Никита Кучеров, забивший два гола и сделавший пять результативных передач в двух матчах.

Кучеров занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона, набрав в 66 матчах 114 (40+74) очков. На первой строчке находится форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон, в активе которого 116 (42+74) очков.