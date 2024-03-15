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    «Лада» решила расстаться с легионерами клуба

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    Тольяттинская «Лада» решила не продлевать контракты с двумя легионерами на следующий сезон.

    Трой Джозефс остается в «Ладе»
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    Трой Джозефс остается в «Ладе»

    Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов сообщил, что в услугах словацкого защитника Мислава Росандича и канадского форварда Скотта Космачука клуб больше не нуждается. При этом в клубе остается нападающий Трой Джозефс.

    «Есть ли игроки, с которыми "Лада" решила не продлевать контракты? Есть. Буквально на днях было совещание, где приняли решение по некоторым игрокам. Думаю, многие ребята понимают.

    Из легионеров предложение будем делать только Джозефсу. Росандича и Космачука в команде не будет. По российским ребятам пока не буду говорить — пускай они немного отдохнут, придут в чувство. Потом все обо всём узнают», — сказал Якубов «Чемпионату».

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