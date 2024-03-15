Ковальчук о непопадании в состав «Спартака»: Это решение тренерского штаба, которое надо уважать

Нападающийрассказал о причинах непопадания в состав «красно-белых» на матчи 1-го раунда плей-офф КХЛ с

«Всё хорошо, конечно, я готов (к участию в матчах второго раунда плей-офф), никаких микротравм. Как я говорил и ранее, у всех одинаковые шансы попасть в основной состав.

Команда у нас на ходу, наше дело — быть готовыми и, когда выпадет шанс (сыграть), воспользоваться им. Тот факт, что я в большинстве матчей серии против "Северстали" не играл, — это решение тренерского штаба, которое надо уважать и воспринимать профессионально», — приводит слова Ковальчука «РИА Новости Спорт».

Напомним, что в 1-м раунде плей-офф КХЛ «Спартак» прошел «Северсталь» со счетом в серии 4:1. Во 2-м раунде «красно-белые» сыграют против «Металлурга». Первый матч стартует 17-го марта. Полное расписание матчей можно посмотреть по этой ссылке.