Кудашов: Меня не удивил вылет ЦСКА в первом раунде

Главный тренер московскоговысказался об итогах 1-го раунда плей-офф КХЛ.

«Удивило ли что-то из первого раунда плей-офф? Нет. Не хочу говорить о том, что кто выиграл, то был настолько сильнее того, кто проиграл. Я не случайно говорил, что 16 команд-участников плей-офф — они все плюс-минус приблизительно высокого уровня. Сейчас настолько всё выровнялось, что любая команда может обыграть любую, что и произошло.

Удивил ли конкретно вылет ЦСКА со счётом 1-4? Нет, не удивил. Хотя, что значит — удивил или не удивил? Мы знаем, что "Локомотив" готов хорошо. Вот эти 70 матчей регулярного чемпионата — это такая длинная дистанция, которая всё равно показывает готовность.

Набор очков с первого по восьмое место показывает, где кто просаживался, а кто прошёл ровно. Эта дистанция немного даёт посмотреть, кто в каком состоянии находится перед плей-офф», — передает слова Кудашова Чемпионат.

Напомним, что в 1-м раунде плей-офф КХЛ вылетел действующий чемпион ЦСКА. Во 2-м раунде московское «Динамо» сыграет против «Трактора». Полное расписание матчей можно посмотреть тут.