Кузнецов прокомментировал победу над «Калгари»

Евгений Кузнецов Фото: globallookpress.com
«Приятные эмоции, когда на трибунах болеют за тебя. Это придает тебе дополнительную энергию на льду. На этой арене неплохо играть, когда ты на одной стороне с болельщиками. Это была большая игра для нас, отличная атмосфера на стадионе.
Мои жена и дети были на трибунах, я поговорил с ними, и они сказали, что им все понравилось. Они насладились игрой», — приводит слова Кузнецова пресс-служба клуба.
С 6 февраля по 2 марта Кузнецов проходил программу помощи игрокам НХЛ. После этого «Вашингтон» выставил форварда на драфт отказов, затем отправил в фарм-клуб в АХЛ, а впоследствии обменял в «Каролину».