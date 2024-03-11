ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль НадальНепонятная суета Надаля, возвращение Халеп, провал Рублева и допуск россиян на Олимпиаду
  • 09:28
    • Павлюченкова вышла в четвёртый круг соревнований в Индиан-Уэллсе
    Все новости спорта

    Кузнецов прокомментировал победу над «Калгари»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Калгари Флэймз Каролина Харрикейнз
    Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (7:2).

    Евгений Кузнецов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Кузнецов

    «Приятные эмоции, когда на трибунах болеют за тебя. Это придает тебе дополнительную энергию на льду. На этой арене неплохо играть, когда ты на одной стороне с болельщиками. Это была большая игра для нас, отличная атмосфера на стадионе.

    Мои жена и дети были на трибунах, я поговорил с ними, и они сказали, что им все понравилось. Они насладились игрой», — приводит слова Кузнецова пресс-служба клуба.

    Все прогнозы на НХЛ

    С 6 февраля по 2 марта Кузнецов проходил программу помощи игрокам НХЛ. После этого «Вашингтон» выставил форварда на драфт отказов, затем отправил в фарм-клуб в АХЛ, а впоследствии обменял в «Каролину».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Челси» и «Ньюкасл» определить сильнейшего?
  • «Челси» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • «Лацио» и «Удинезе» много не забьют
  • «Лацио» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • «Севилья» обязана подтвердить свой уровень
  • «Альмерия» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.63
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Лацио — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Альмерия — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Амур — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Торпедо — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Химки — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Стивенс — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бирмингем — Мидлсбро
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие