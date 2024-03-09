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    Фетисов назвал причину провала ЦСКА в Кубке Гагарина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ ЦСКА КХЛ
    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал вылет ЦСКА из плей-офф КХЛ.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    ЦСКА проиграл в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву» (1-4 в серии).

    «Интригой было, сможет ли ЦСКА выиграть в третий раз плей-офф, поскольку ни один профессиональный клуб в нашей стране за последнее время делать это не смог.

    С другой стороны, понимаешь, что после двух лет подряд мотивация не только тренеров, но и игроков должна быть запредельной для того, чтобы выдержать этот непростой марафон.

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    • Этого не получилось, и думаю, что тренерский состав, руководство сделают вывод. Есть объективные и субъективные моменты, этим и интересен наш спорт в плане результата», — приводит слова Фетисова ТАСС.

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