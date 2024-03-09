Фетисов назвал причину провала ЦСКА в Кубке Гагарина

Двукратный олимпийский чемпионпрокомментировал вылетиз плей-офф КХЛ.

ЦСКА проиграл в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву» (1-4 в серии).

«Интригой было, сможет ли ЦСКА выиграть в третий раз плей-офф, поскольку ни один профессиональный клуб в нашей стране за последнее время делать это не смог.

С другой стороны, понимаешь, что после двух лет подряд мотивация не только тренеров, но и игроков должна быть запредельной для того, чтобы выдержать этот непростой марафон.

Этого не получилось, и думаю, что тренерский состав, руководство сделают вывод. Есть объективные и субъективные моменты, этим и интересен наш спорт в плане результата», — приводит слова Фетисова ТАСС.