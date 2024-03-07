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    Жена Овечкина: Все, кто критикует Сашу, не разбираются в хоккее

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Анастасия Овечкина, жена капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, высказалась о критике в адрес мужа в этом сезоне.

    Александр Овечкин c женой Анастасией
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    Александр Овечкин c женой Анастасией

    «Не могу сказать, что мне не нравится, как Саша играет в этом сезоне. Это мое субъективное мнение. Думаю, есть обыватели, которые примитивно считают, что если игрок забил, то он сыграл хорошо, а если не забил — то плохо. На самом деле это не так.

    Ты можешь забить, но при этом сделать много ошибок, которые приведут к проигрышу команды. Большинство людей, которые писали, что все, он больше не может, думают, что разбираются в хоккее, а на самом деле это не совсем так.

    Понятно, ему тяжело. Не стоит забывать, что Бекки (Никлас Бэкстрем — прим.) не играет сейчас. Это тот игрок, с которым у Саши особая "химия". С ним ему всегда было удобно играть, он много раз говорил, что это один из его любимых центров. А теперь без него тренер часто менял ему центральных, искал подходящего. По голам на первом месте в "Кэпиталз" идет Строум — так посмотрите, сколько из этих шайб забито с Сашиных передач!

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    • И, если посмотреть на нашу команду, Саша все равно первый по очкам. Считаю, что фактор удачи все равно сказывается — иногда она бывает, иногда нет. Я бы видела, если бы он играл плохо, не двигался, не бросал. Но то, что происходило в этом сезоне, не казалось мне спадом. Просто не летела шайба в ворота. Не знаю, что это — отсутствие удачи или что-то другое. Но я была уверена, что пройдет время — и начнет залетать.

    Дай бог, чтобы удача осталась на нашей стороне. Мы его в любом случае поддерживаем. Настоящие фанаты так же относились к Саше, как всегда, несмотря на не такую статистику, как обычно.

    Очень легко кричать: "Овечкин — молодец!", когда он бьет рекорды. А вот когда в его карьере случались спады и он на какое-то время переставал забивать в обычном количестве, много людей начинали писать гадости.

    Саша к этому относится нейтрально. Видимо, у него на это иммунитет. Зато потом, когда все возвращалось на круги своя, эти же люди быстро переобувались и громче всех кричали: "Овечкин — лучший!"

    Я просто смотрю комментарии в социальных сетях, но имена их авторов не запоминаю», — приводит слова Овечкиной «Спорт-Экспресс».

    Овечкин провел в текущем регулярном чемпионате НХЛ 57 матчей, в которых набрал 45 (17+28) очков.

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