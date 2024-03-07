«Лада» — «Авангард»: счет матча 4:1, обзор голов

В четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина тольяттинскаяпобедила омскийсо счетом 4:1.

На 16-й минуте счет открыл нападающий гостей Никита Попугаев. В середине второго периода Рид Буше сравнял счет.

«Лада» снова вышла вперед на 33-й минуте после точного броска Скотта Космачука. В середине третьего периода преимущество тольяттинцев до двух шайб увеличил Никита Попугаев.

Точку в матче на исходе основного времени поставил Егор Бабенко, сделав счет 4:1 в пользу своей команды.

КХЛ. 1/8 финала Кубка Гагарина «Лада» (Тольятти) — «Авангард» (Омск) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) Голы: Попугаев — 2 (Иванюженков, Семин), 15:59 — 1:0. Буше — 4 (Ткачев, Шарипзянов), 25:21 — 1:1. Космачук — 1 (Кугрышев, Семин), 32:18 — 2:1. Попугаев — 3, 52:48 — 3:1. Бабенко — 2 (п.в., Михайлов), 57:36 — 4:1Вратари: Подъяпольский — Хомченко (57:15 — 57:36)Броски: 34 (11+15+8) — 26 (8+9+9)Штраф: 13 — 17

Теперь в серии «Авангард» ведет 3:1. Пятая игра пройдет в Омске 9 марта.