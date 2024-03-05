Кузьменко: Когда моя команда проигрывает, не имеет значения, сколько я забью

Российский нападающийвысказался о дубле в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ с(2:4).

«Когда моя команда проигрывает, не имеет значения, сколько я забью, сколько результативных передач отдам. Это не индивидуальный вид спорта. Я командный игрок.

Для меня не имеет значения, забью я сегодня или не забью. Мы проиграли. Это очень плохой момент», — приводит слова Кузьменко официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

По ходу нынешнего сезона Кузьменко перешел из «Ванкувера» в «Калгари». После этого трансфера форвард провел 10 матчей, забросил 5 шайб и сделал голевую передачу.