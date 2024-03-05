НХЛ. «Коламбус» одолел «Вегас», «Рейнджерс» проиграл «Флориде», «Торонто» — «Бостону»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Коламбус» — «Вегас» — 6:3

У хозяев один из голов забил Егор Чинахов. Иван Проворов и Кирилл Марченко сделали по результативной передаче.

«Коламбус» занимает последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 52 очками в 61 матче.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Вегас» — 6:3 (2:2, 1:0, 3:1) Голы: Дэнфорт — 10 (Керали, Веренски), 6:16 — 1:0. Нюландер — 2 (Тексье, Проворов), 13:11 — 2:0. Морелли — 3 (Фрейз), 17:19 — 2:1. Карлссон — 22 (Стивенсон, Хэг), 18:01 — 2:2. Гудбрэнсон — 4 (Годро, Дженнер), 37:21 — 3:2. Нюландер — 3 (Силлинджер), 43:23 — 4:2. Стивенсон — 14 (Теодор, Амадио), 50:16 — 4:3. Чинахов — 16 (Марченко, Бин), 51:20 — 5:3. Нюландер — 4 (п.в., Тексье), 58:49 — 6:3Вратари: Тарасов — Хилл (57:12 — 58:49)Штраф: 2 — 4Броски: 33 (11+13+9) — 40 (11+13+16)

«Коламбус» — «Вегас» — 6:3

«Рейнджерс» — «Флорида» — 2:4

Форвард Артемий Панарин сделал одну результативную передачу.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 бросков, столько же спасений сделал его соотечественник Игорь Шестеркин, выступающий за «Рейнджерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Флорида» — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2) Голы: Куилль — 11 (бол., Труба, Рэмп), 16:39 — 1:0. Райнхарт — 43 (бол., Барков, Верхэге), 30:11 — 1:1. Райнхарт — 44 (Барков, Форслинг), 32:56 — 1:2. Крайдер — 31 (бол., Трочек, Панарин), 35:26 — 2:2. Ломберг — 5 (Форслинг), 46:11 — 2:3. Лунделл — 9 (п.в., Экман-Ларссон), 59:01 — 2:4Вратари: Шестеркин (58:33 — 59:01, 59:06) — БобровскийШтраф: 6 — 8Броски: 28 (10+12+6) — 29 (7+10+12)

«Рейнджерс» — «Флорида» — 2:4

«Торонто» — «Бостон» — 1:4

Российский защитник «Торонто» Илья Любушкин сделал результативную передачу.

«Бостон» поднялся на второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 86 очками в 63 матчах.

«Торонто» идет на пятой строчке с 78 очками в 61 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Бостон» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) Голы: Гики — 14 (Пастрняк, Лорей), 9:43 — 0:1. Заха — 13 (бол., Пастрняк, Дебраск), 12:42 — 0:2. Дебраск — 14 (Койл, Маршан), 25:07 — 0:3. Таварес — 19 (Райлли, Любушкин), 43:52 — 1:3. Заха — 14 (Пастрняк, Хейнен), 50:35 — 1:4Вратари: Уолл (58:26) — СуэйменШтраф: 4 — 8Броски: 33 (10+13+10) — 28 (13+7+8)

«Торонто» — «Бостон» — 1:4

«Филадельфия» — «Сент-Луис» — 1:2 Б

«Сент-Луис» выиграл серию буллитов со счетом 2:1, победный бросок выполнил российский форвард «Блюз» Павел Бучневич.

«Сент-Луис» занимает девятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 67 очками в 61 матче.

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НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Сент-Луис» — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Лотон — 9 (Пелинг, Санхейм), 18:52 — 1:0. Хэйс — 11 (Капанен), 35:47 — 1:1. Победный буллит: БучневичВратари: Эрссон — БиннингтонШтраф: 6 — 4Броски: 41 (11+10+14+6) — 25 (6+13+5+1)

«Филадельфия» — «Сент-Луис» — 1:2 Б

«Колорадо» — «Чикаго» — 5:0

Нападающий хозяев Нэйтан Маккиннон забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.

«Колорадо» занимает четвертое место в таблице Западной конференции НХЛ с 81 очком в 63 матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Чикаго» — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) Голы: Маккиннон — 38 (Тэйвз, Макар), 12:31 — 1:0. Друэн — 11 (Колтон, Жирар), 17:22 — 2:0. Макар — 14 (Маккиннон, Рантанен), 32:38 — 3:0. Паризе — 4 (Джонс, Маккиннон), 37:38 — 4:0. Маккиннон — 39 (бол., Друэн, Лехконен), 55:35 — 5:0Вратари: Аннунен — МразекШтраф: 8 — 4Броски: 37 (12+14+11) — 36 (15+8+13)

«Колорадо» — «Чикаго» — 5:0

«Калгари» — «Сиэтл» — 2:4

В составе «Флэймз» дубль оформил Андрей Кузьменко.

«Калгари» прервал серию из пяти побед и с 65 очками расположился на 10-м месте в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Сиэтл» — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) Голы: Гурд — 8 (Танев, Данн), 4:04 — 0:1. Кузьменко — 12 (бол., Кадри, Юбердо), 27:50 — 1:1. Бьоркстранд — 16 (Маккэн, Шварц), 32:34 — 1:2. Ларссон — 4 (Бенайерс, Эберле), 40:21 — 1:3. Кузьменко — 13 (Андерссон, Кадри), 47:46 — 2:3. Маккэн — 26 (мен.), 52:29 — 2:4Вратари: Маркстрем (54:31 — 56:25) — Грубауэр (57:52 — 58:45)Штраф: 32 — 23Броски: 38 (2+18+18) — 30 (11+9+10)