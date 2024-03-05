Браташ: «Лада» была готова бороться за победу в этом матче, но не судьба

Главный тренервысказался о поражении своей команды в 3-м матче 1-го раунда плей-офф КХЛ с(1:3).

«Конечно, быстрые голы в начале периодов не способствуют психологическому состоянию команды. Но не бросили играть, в третьем периоде инициатива была у нас, команда была готова бороться за победу в этом матче. Но, видимо, не судьба.

Наверное, можно ожидать в следующей игре изменений в составе. Многие себя проявляют, мягко говоря, не с лучшей стороны в этом плей-офф. И я говорю не о мастерстве, а про отношение к команде», — передает слова Браташа Чемпионат.

После этого матча «Лада» проигрывает в серии с «Авангардом» со счетом 0:3. Следующий матч состоится 7-го марта в Тольятти.