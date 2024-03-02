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    Жамнов: Не хватает в концовке злости, пытаемся забить красиво

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    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о матче против «Северстали» (1:2, 1-1).

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Мы создаём моменты, иногда чуть переигрываем, ищем лишний пас. Не хватает в концовке злости, пытаемся забить красиво. Ничего, поправим это всё. Не получается третий период? Не знаю, вам, журналистам, виднее. Я бы так не сказал. У нас в третьем периоде не сработало большинство, поэтому вам так показалось. По игре у меня претензий к ребятам нет, но хромала реализация и большинство не выручило.

    Кин в составе вместо Савикова? Он сыграл неплохо, много времени пропустил. Плюс плей-офф, понимаем цену ошибки. Савиков приболел, поэтому его сегодня не было в составе. В целом по игре Кин молодец, через игры наберёт ритм», — приводит слова Жамнова «Чемпионат».

    Счет в серии стал ничейным 1-1. Третий матч пройдет в Череповце 4 марта.

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