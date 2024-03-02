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    Терещенко: «Нефтехимик» меня в этом сезоне порадовал

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик
    Трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко оценил игру «Нефтехимика» в регулярном чемпионате нынешнего сезона КХЛ.

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    «Нефтехимик меня, кстати, в этом сезоне порадовал. Поначалу было тяжело. Построили команду, но немножко не хватило. Леонтьев, конечно, большую работу проделал, как и его тренерский штаб, сами ребята. С вратарями разобрались.

    Просто упустили время. Будем так говорить. На создание этой обоймы потребовалось больше времени, чем хотелось бы», — сказал Терещенко Чемпионату.

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