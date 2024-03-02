Терещенко: «Нефтехимик» меня в этом сезоне порадовал

Трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Гагаринаоценил игрув регулярном чемпионате нынешнего сезона КХЛ.

«Нефтехимик меня, кстати, в этом сезоне порадовал. Поначалу было тяжело. Построили команду, но немножко не хватило. Леонтьев, конечно, большую работу проделал, как и его тренерский штаб, сами ребята. С вратарями разобрались.

Просто упустили время. Будем так говорить. На создание этой обоймы потребовалось больше времени, чем хотелось бы», — сказал Терещенко Чемпионату.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/2024 «Нефтехимик» занял 9-е место в Восточной конференции с 69-ю очками в активе,