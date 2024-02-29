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    «Спартак» — «Северсталь»: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Северсталь
    В первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина «Спартак» дома победил «Северсталь» со счетом 3:2.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    На голы Павла Порядина, Егора Савикова и Михала Чайковски гости ответили тончыми бросками Кирилла Пилипенко и Данила Аймурзина.

    КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Первый матч
    «Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 (3:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Порядин — 1 (Голдобин, Морозов), 6:16 — 1:0. Савиков — 1 (бол., Голдобин), 8:46 — 2:0. Чайковски — 1 (Порядин), 16:13 — 3:0. Пилипенко — 1 (Ильин, Аймурзин), 16:46 — 3:1. Аймурзин — 1 (Ильин, Буренов), 48:23 — 3:2Вратари: Николаев — Самойлов (58:58)Штраф: 10 — 6Броски: 27 (11+2+14) — 31 (11+9+11)

    Следующий матч серии «Спартак» — «Северсталь» состоится в Москве послезавтра, 2 марта (17:00 мск).

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