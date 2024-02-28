Яковлев о матчах плей-офф против «Амура»: Никакой недооценки соперника не должно быть

Защитниквысказался о предстоящей серии плей-офф против хабаровского

«Никакой недооценки соперника не должно быть, мы будем выходить и настраиваться как на самый серьёзный матч. "Металлург" в своё время тоже начинал один из своих походов с Дальнего Востока.

Мне эта поездка всегда очень нравилась, спокойно утром позавтракал, сыграл и весь день свободен (улыбается). Ничего страшного нет, больше сил будет с утра, надо просто правильно составить режим дня и жить по своему времени — вот и всё.

Как будем справляться с длительными перелётами? У нас матрасы есть специальные, мы их надувам, плюс у ребят есть подушки. Конечно сериалы, плюс хорошо высыпаемся», — цитирует Яковлева пресс-служба клуба.

Напомним, что 1-й матч серии плей-офф «Металлург» — «Амур» состоится 1-го марта в 17:00 мск.

В нынешнем сезоне Яковлев провел 64 матча за «магнитку» и набрал 27 (6+21) очков.