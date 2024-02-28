Коваленко о плей-офф: У «Торпедо» цель одна — пройти первый раунд

Нападающийподелился ожиданиями от предстоящей серии плей-офф против

«Настрой перед плей-офф боевой. Будем выходить и биться друг за друга. Вне зависимости от результата мы отдадим всё что у нас есть. Не думаю ни о своих голах, ни о своих передачах. У нас цель одна — пройти первый раунд. Не загадываем наперёд. Сначала четыре победы, дальше будем смотреть.

Нам нужно лучше играть в обороне. Без обороны каким бы не был атакующий хоккей, не он будет решать. Речь о командной обороне, начиная с зоны атаки. Главное подкрикивать и подсказывать друг другу.

Какие сильные стороны у СКА? Не знаю, нет таких. У нас есть своя сильная сторона — команда», — цитирует Коваленко пресс-служба клуба.

Первый матч между СКА и «Торпедо» состоится 1-го марта в Санкт-Петербурге. Полное расписание матчей 1-го раунда плей-офф КХЛ можно посмотреть по этой ссылке.

В нынешнем сезоне Коваленко провел 42 матча за «Торпедо» и набрал 34 (11+23) очка.