НХЛ. «Тампа-Бэй» выиграла у «Нью-Джерси», «Коламбус» победил «Рейнджерс», «Питтсбург» — «Филадельфию»

За океаном прошел очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

За «Лайтнинг» дубль оформил Брэйден Пойнт, еще по одному голу на счету Виктора Хедмана и Никиты Кучерова. Российский нападающий также сделал три результативные передачи и первым в сезоне НХЛ набрал 100 очков. После этого матча у Кучерова 102 (38+64) очка в 59 матчах.

«Тампа» набрала 69 очков в 60 матчах и занимает шестое место в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) Голы: Хедман — 10 (Кучеров, Хагель), 21:27 — 0:1. Пойнт — 30 (Кучеров, Хедман), 24:15 — 0:2. Тоффоли — 25 (бол., Д. Хьюз, Л. Хьюз), 26:01 — 1:2. Хагель — 22 (Пойнт, Кучеров), 49:38 — 1:3. Кучеров — 38 (п.в., Хагель), 58:25 — 1:4Вратари: Шмид (57:41 — 58:25) — ЙоханссонШтраф: 6 — 8Броски: 19 (6+10+3) — 28 (9+10+9)

«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 1:4

«Питтсбург» — «Филадельфия» — 7:6 (2:1, 2:3, 3:2)

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голевым пасом.

«Филадельфия» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции с 67 очками в 59 матчах, «Питтсбург» идет на 11-й строчке с 60 очками в 55 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Филадельфия» — 7:6 (2:1, 2:3, 3:2) Голы: Санхейм — 7 (Лотон, Люксель), 2:11 — 0:1. Кросби — 32 (Раст, Ракелль), 9:38 — 1:1. Раст — 16 (Петтерссон, Кросби), 17:15 — 2:1. Форстер — 11 (Типпетт, Уокер), 20:55 — 2:2. Раст — 17 (бол., Карлссон, Кросби), 31:15 — 3:2. Бемстрем — 6 (бол., Рил. Смит, Летанг), 33:38 — 4:2. Санхейм — 8 (Кутюрье), 36:33 — 4:3. Лотон — 8 (мен., Кэйтс, Йорк), 37:36 — 4:4. О`Коннор — 9 (мен., Малкин, Пуустинен), 46:41 — 5:4. Ракелль — 6 (Кросби, Петтерссон), 48:38 — 6:4. Йорк — 7 (Люксель, Форстер), 50:10 — 6:5. Летанг — 7 (Ракелль, Кросби), 55:13 — 7:5. Форстер — 12 (бол., Кутюрье, Лотон), 57:57 — 7:6Вратари: Джерри — Петерсен (56:20 — 57:58, 58:33)Штраф: 10 — 8Броски: 32 (11+10+11) — 22 (7+9+6)

«Питтсбург» — «Филадельфия» — 7:6

«Баффало» — «Каролина» — 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Каролина» — 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Деанджело — 3 (Бантинг, Нечас), 2:40 — 0:1. Скиннер — 19 (бол., Козенс, Окпосо), 26:27 — 1:1. Нечас — 18 (бол., Шей, Терявяйнен), 54:42 — 1:2. Пауэр — 3 (Кребс, Бенсон), 55:55 — 2:2. Победный буллит: МиттельштадтВратари: Луукконен — МартинШтраф: 4 — 4Броски: 32 (8+12+11+1) — 32 (10+7+13+2)

«Баффало» — «Каролина» — 3:2 Б

«Виннипег» — «Аризона» — 4:3 ОТ (3:1, 0:1, 0:1, 1:0)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Аризона» — 4:3 ОТ (3:1, 0:1, 0:1, 1:0) Голы: Шайфли — 17 (Моррисси), 2:06 — 1:0. Шмальц — 15 (бол., Гюнтер, Зукер), 13:45 — 1:1. Коннор — 22 (бол., Виларди, Шайфли), 14:45 — 2:1. Виларди — 16 (бол., Шайфли, Моррисси), 16:34 — 3:1. Маччелли — 11 (Вялимяки, Крауз), 26:11 — 3:2. Шмальц — 16 (Керфут), 41:04 — 3:3. Коннор — 23 (Моррисси, Шайфли), 60:33 — 4:3Вратари: Хеллибак — ИнгрэмШтраф: 9 — 11Броски: 32 (14+11+6+1) — 32 (10+11+10+1)

«Виннипег» — «Аризона» — 4:3 ОТ

Все прогнозы на НХЛ

«Коламбус» — «Рейнджерс» — 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Рейнджерс» — 4:2 (1:1, 3:1, 0:0) Голы: Воронков — 16 (бол., Марченко, Северсон), 4:34 — 1:0. Панарин — 33 (Фокс), 14:22 — 1:1. Марченко — 17 (Воронков, Чинахов), 20:18 — 2:1. Эдстрем — 2 (Рэмп), 31:11 — 2:2. Рословик — 4 (Годро), 31:57 — 3:2. Проворов — 5 (Рословик, Годро), 38:35 — 4:2Вратари: Мерзликинс — Куик (56:41)Штраф: 9 — 11Броски: 41 (16+14+11) — 40 (14+8+18)

«Коламбус» — «Рейнджерс» — 4:2

«Чикаго» — «Детройт» — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Детройт» — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1) Голы: Спронг — 16 (Фишер, Фаббри), 19:19 — 0:1. Энтвистл — 3 (Донато, Р. Джонсон), 23:29 — 1:1. Фолиньо — 14 (бол., Бедард, Джонс), 37:52 — 2:1. Дебринкэт — 22 (Кейн, Гостисбеер), 55:44 — 2:2. Кейн — 12 (Дебринкэт), 61:43 — 2:3Вратари: Мразек — РаймерШтраф: 0 — 2Броски: 35 (13+11+8+3) — 31 (12+6+11+2)

«Чикаго» — «Детройт» — 2:3 ОТ

«Анахайм» — «Нэшвилл» — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Нэшвилл» — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3) Голы: Йоси — 12 (Форсберг, Фаббро), 21:00 — 0:1. Лундестрем — 3 (Джонс, Лисон), 31:55 — 1:1. Форсберг — 28 (Новак), 43:26 — 1:2. Маккэррон — 8 (Фаббро, Шервуд), 48:43 — 1:3. Лисон — 7 (Мактавиш, Хенрик), 57:36 — 2:3. Нюквист — 15 (п.в., О`Райлли), 57:58 — 2:4Вратари: Достал (57:05 — 57:36, 57:49 — 57:58, 58:20) — ЛанкиненШтраф: 13 — 11Броски: 31 (8+12+11) — 29 (7+13+9)