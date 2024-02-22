Мартемьянов: Игрой команды абсолютно не удовлетворен, особенно полевыми игроками

Главный тренерподвел итог матча против(0:3).

«Игрой команды абсолютно не удовлетворен, особенно полевыми игроками. Нашего вратаря сегодня бросили под расстрел. Честь и хвала Игорю Бобкову — он держал команду в игре. Очень сложно играть, когда хватаешь восемь минут штрафа за один период, шайба постоянно находится в нашей зоне.

Огромные претензии по этому матчу к нападающим. Шайба не держалась, её не выводили. По настрою было видно, что "Металлург" вышел играть чисто на победу — полная самоотдача, самоотверженность, хорошая работа. Нам этого сегодня не хватало. Возможно, в подсознании сидит, что задача выполнена и всё хорошо. Будем эту ситуацию исправлять», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

«Металлург» лидирует на «Востоке» с 91 очком после 66 матчей. «Амур» идет восьмым с 70 очками.