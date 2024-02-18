Тамбиев о крупной победе «Адмирала»: Все залетало, все заходило

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(6:1).

«Сегодня нам удалось реализовать голевые моменты, которые мы создавали. Реализовали то, что нам не удавалось в двух предыдущих играх, где было даже больше голевых моментов. Всё залетало, всё заходило. Поэтому счёт крупный получился.

Отдельное искреннее спасибо хочу сказать болельщикам за этот сезон, практически всё время был полный зал. Похвально, что в последней домашней игре сезона мы выдали такую голевую феерию, порадовали наших болельщиков. Искренне благодарен болельщикам за поддержку команды, причём в любом моменте, в любой ситуации», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Адмирал» занимает предпоследнее 11-е место в таблице Востока с 53 очками в активе. В следующем матче команда сыграет против «Салавата Юлаева» 21-го февраля.