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    Рябыкин: За исключением первого периода сыграли более-менее

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Динамо
    Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал матч против «Динамо» (3:6).

    Дмитрий Рябыкин
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    Дмитрий Рябыкин

    «Полностью провалили первый период, проиграли по всем статьям. Во втором вроде перехватили инициативу. Не знаю, соперник расслабился, или мы добавили, но второй и третий период играли здорово. Был шанс сравнять счёт, но вместо этого мы сами себе в большинстве привезли гол.

    За исключением первого периода сыграли более-менее. Ребята чуть-чуть перегорели перед началом игры, потому что мы их настраивали на последний домашний матч сезона перед своими болельщиками. Перегорели, глупые удаления пошли. Предупреждали, что у соперника первое большинство в Лиге, что нельзя удаляться. Глупые удаления, очень глупые», — приводит слова Рябыкина пресс-служба КХЛ.

    «Динамо», набрав 90 очков в 64 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» (45) — на последней, 11-й, строчке.

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