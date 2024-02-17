Рябыкин: За исключением первого периода сыграли более-менее

Главный тренерпрокомментировал матч против(3:6).

«Полностью провалили первый период, проиграли по всем статьям. Во втором вроде перехватили инициативу. Не знаю, соперник расслабился, или мы добавили, но второй и третий период играли здорово. Был шанс сравнять счёт, но вместо этого мы сами себе в большинстве привезли гол.

За исключением первого периода сыграли более-менее. Ребята чуть-чуть перегорели перед началом игры, потому что мы их настраивали на последний домашний матч сезона перед своими болельщиками. Перегорели, глупые удаления пошли. Предупреждали, что у соперника первое большинство в Лиге, что нельзя удаляться. Глупые удаления, очень глупые», — приводит слова Рябыкина пресс-служба КХЛ.

«Динамо», набрав 90 очков в 64 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» (45) — на последней, 11-й, строчке.