Кравец: Сегодня мы играли хорошо только первые два периода

Главный тренервысказался о матче против(2:4).

«Игра продолжается 60 минут — сегодня мы играли хорошо только первые два периода. В третьем периоде отдали инициативу, допустили ошибки, которые мастеровитая команда очень хорошо использовала. Жизнь и регулярный чемпионат на этом не заканчивается, выезд неудачно провели, будем готовиться к играм дома.

Проиграли "Автомобилисту" пятак? Не соглашусь, что соперник создал больше бросков с пятака. Там идёт борьба, работа, значит, более агрессивно играли форварды соперника, а наши защитники где-то уступили.

Делали лишний пас при контратаках? Бросок всегда лучше передачи, но здесь решение принимают ребята, будем смотреть, исправлять.

Почему отдали инициативу в третьем периоде? Сложно сказать почему. Настраивались на третий период, вышли на него с хорошим настроением: хорошо сыграли второй период, который не очень удачно получался у нас в сезоне. Мы не хотели отдавать инициативу, значит, соперник прибавил, а мы не смогли сдержать его. Нужно играть 60 минут в полную силу.

Выводы об "Автомобилисте"? Мы знаем, в какой хоккей они играют: играют сами, дают играть другим, нельзя удаляться. Были сегодня неоправданные удаления, нужно концентрироваться на 60 минут, не давать инициативу, надо играть агрессивно и не давать сопернику поднимать голову», — цитирует Кравца «Чемпионат».

«Автомобилист» набрал 76 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 86 пунктами идет на второй строчке таблицы «Востока».

В следующем матче «Автомобилист» сыграет дома с ХК «Сочи». «Авангард» в Омске примет «Металлург».