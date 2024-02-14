Тамбиев: По всей игре владели преимуществом, но не смогли реализовать моменты

Главный тренервысказался о поражении своей команды в регулярного чемпионата КХЛ с(2:3).

«Трудно, эмоции переполняют. Всё понравилось, кроме счёта. Создали множество голевых моментов, но надо уметь реализовывать эти моменты. Как вот второй гол мы забивали — мимо вратаря, хитро, поставленным броском. Надо быстрее принимать решения.

По всей игре владели преимуществом, 50 бросков нанесли, но что тут сделаешь. Если бы не удаление Шулака в конце, были все шансы сравнять. Был бы красивый камбэк, но не хватило. Почему поменяли Иванова обратно на Демченко? Травму получил во втором периоде. Посмотрим, насколько серьезную», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Адмирал» занимает предпоследнее 11-е место в таблице Востока с 51-м баллом в активе. В следующем матче подопечные Тамбиева сыграют против «Трактора» 16-го февраля.