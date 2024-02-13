«Витязь» — «Динамо» Минск: счет матча 2:3, обзор голов

Минскоеодержало гостевую победу над(3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе гостей голы записали на свой счет Ник Меркли, Роман Горбунов и Дмитрий Коробов.

У «Витязя» 2 шайбы забросили Александр Дарьин и Александр Яремчук.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Витязь» — «Динамо» Минск 2:3 (1:1, 0:2, 1:0). Голы: Дарьин — 8 (Цицюра), 13:17 — 1:0. Меркли — 15 (бол. Волков), 16:16 — 1:1. Горбунов — 16 (Хэмилтон), 25:52 — 1:2. Коробов — 2 (Пинчук, Горбунов), 37:55 — 1:3. Яремчук — 13 (Дарьин, Рой), 42:59 — 2:3Вратари: Шикин 00:00 — 37:55 (Дорожко 37:55 — 57:43) — КолосовБроски: 18 (7+5+6) — 27 (9+10+8)Штраф: 4 — 4

После этого матча минское «Динамо» занимает 8-е место в таблице Запада с 63 очками в активе. «Витязь» — на последней 11-й позиции (45 баллов).