ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная КатараОтсутствие доминирующей силы и прогресс аутсайдеров. Что Кубки Азии и Африки говорят нам о ЧМ-2026
  • 22:18
    • «Копенгаген» и «Манчестер Сити» опубликовали стартовые составы на матч ЛЧ
  • 22:16
    • «РБ Лейпциг» — «Реал»: стартовые составы команд
  • 19:35
    • Московское «Динамо» в овертайме дожало «Автомобилист»
  • 19:29
    • «Салават Юлаев» разгромил «Авангард»
  • 19:04
    • «Зенит» разбил «Сантос» в матче Кубка равноправия
    Все новости спорта

    Минское «Динамо» одолело «Витязь» в матче КХЛ

    «Витязь» — «Динамо» Минск: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Витязь
    Минское «Динамо» одержало гостевую победу над «Витязем» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо» Минск
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо» Минск

    В составе гостей голы записали на свой счет Ник Меркли, Роман Горбунов и Дмитрий Коробов.

    У «Витязя» 2 шайбы забросили Александр Дарьин и Александр Яремчук.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Витязь» — «Динамо» Минск 2:3 (1:1, 0:2, 1:0).
    Голы: Дарьин — 8 (Цицюра), 13:17 — 1:0. Меркли — 15 (бол. Волков), 16:16 — 1:1. Горбунов — 16 (Хэмилтон), 25:52 — 1:2. Коробов — 2 (Пинчук, Горбунов), 37:55 — 1:3. Яремчук — 13 (Дарьин, Рой), 42:59 — 2:3Вратари: Шикин 00:00 — 37:55 (Дорожко 37:55 — 57:43) — КолосовБроски: 18 (7+5+6) — 27 (9+10+8)Штраф: 4 — 4

    После этого матча минское «Динамо» занимает 8-е место в таблице Запада с 63 очками в активе. «Витязь» — на последней 11-й позиции (45 баллов).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Огорчит ли «Лейпциг» «Реал»?
  • « Лейпциг» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Увезет ли «Манчестер Сити» победу из Дании?
  • «Копенгаген» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Воспользуется ли «Лацио» проблемами «Баварии»?
  • «Лацио» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.15
  • Экспресс дня 13 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лейпциг — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Копенгаген — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лацио — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Северсталь — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Шаповалов — Монфис
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Руусувуори — Эмбер
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сочи — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие