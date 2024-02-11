НХЛ. «Вашингтон» одолел «Бостон», «Виннипег» обыграл «Питтсбург», «Нэшвилл» — «Аризону»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Айлендерс» — «Калгари» — 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)

После 52 матчей «Айлендерс» занимает девятую строчку в Восточной конференции, набрав 56 очков.

«Калгари» — девятый на «Западе» (55 очков в 52 играх).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Калгари» — 2:5 (0:1, 0:2, 2:2) Голы: Уигар — 13 (Маркстрем, Коулмэн), 3:47 — 0:1. Юбердо — 9 (бол., Шарангович, Хэнифин), 28:38 — 0:2. Уигар — 14 (Дуэр, Пеллетье), 35:16 — 0:3. Нельсон — 21 (Добсон, Палмиери), 44:00 — 1:3. Коулмэн — 21 (п.в.), 55:59 — 1:4. Пажо — 7 (Барзал), 57:28 — 2:4. Уигар — 15 (п.в., Юбердо, Кадри), 59:38 — 2:5Вратари: Варламов (55:45 — 59:38) — МаркстремШтраф: 6 — 6Броски: 37 (6+13+18) — 24 (8+13+3)

«Айлендерс» — «Калгари» — 2:5

«Баффало» — «Сент-Луис» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Дубль за гостей оформил Джейк Нейберс. Еще одну шайбу забросил Джордан Кайру. Россиянин Павел Бучневич отдал голевую передачу.

Единственный гол хозяев на счету Кайла Окпосо.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Сент-Луис» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) Голы: Нейберс — 16 (бол., Бучневич, Томас), 12:53 — 0:1. Окпосо — 10, 20:51 — 1:1. Кайру — 15 (Парэйко, Росен), 24:32 — 1:2. Нейберс — 17 (Шенн, Капанен), 58:03 — 1:3Вратари: Луукконен (58:18) — ХоферШтраф: 6 — 8Броски: 34 (9+14+11) — 26 (11+4+11)

«Баффало» — «Сент-Луис» — 1:3

«Детройт» — «Ванкувер» — 4:3 ОТ (1:0, 0:3, 2:0, 1:0)

Победную шайбу в овертайме забросил Джейк Уолман.

«Детройт» (60 очков) занимает шестое место в Восточной конференции НХЛ. «Ванкувер» (74) продолжает лидировать на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Ванкувер» — 4:3 ОТ (1:0, 0:3, 2:0, 1:0) Голы: Раймонд — 14 (Перрон, Питри), 0:45 — 1:0. Хегландер — 15 (Гронек, Петтерссон), 21:09 — 1:1. Гронек — 4 (Михеев, Петтерссон), 31:10 — 1:2. Петтерссон — 28 (Сутер, Гронек), 33:27 — 1:3. Спронг — 14 (бол., Кейн, Велено), 42:34 — 2:3. Расмуссен — 11 (Уолман, Фишер), 47:51 — 3:3. Уолман — 10 (буллит), 60:23 — 4:3Вратари: Лион — ДесмитШтраф: 19 — 24Броски: 27 (10+8+8+1) — 31 (8+12+11+0)

«Детройт» — «Ванкувер» — 4:3 ОТ

«Монреаль» — «Даллас» — 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Даллас» — 2:3 (0:0, 2:3, 0:0) Голы: Сузуки — 16 (Кофилд, Мэтисон), 20:38 — 1:0. Харли — 13 (Хинтц, Робертсон), 23:51 — 1:1. Сегин — 18 (Дюшен, Марчмент), 24:15 — 1:2. Сегин — 19 (Дюшен, Марчмент), 37:45 — 1:3. Слафковски — 10 (Сузуки, Мэтисон), 38:37 — 2:3Вратари: Монтембо (58:26) — ЭттингерШтраф: 12 — 8Броски: 20 (6+7+7) — 39 (6+21+12)

«Монреаль» — «Даллас» — 2:3

«Бостон» — «Вашингтон» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Россиянин Александр Овечкин забил гол и сделал результативную передачу.

«Бостон» лидирует в таблице Восточной конференции с 73 очками в 52 матчах.

«Вашингтон» прервал серию из 6 поражений подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Вашингтон» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Голы: Оши — 9 (бол., Пачиоретти, Макмайкл), 21:05 — 0:1. Строум — 20 (Овечкин, Оши), 43:24 — 0:2. Овечкин — 12 (п.в.), 59:33 — 0:3Вратари: Суэймен (56:58 — 59:33) — ЛиндгренШтраф: 17 — 8Броски: 18 (4+4+10) — 28 (15+8+5)

«Бостон» — «Вашингтон» — 0:3

«Флорида» — «Колорадо» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов сделал результативную передачу, а голкипер команды Сергей Бобровский отразил все 35 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отбил 39 из 43 бросков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Колорадо» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Голы: Верхэге — 26 (бол., Барков, Ткачак), 10:19 — 1:0. Райнхарт — 39 (бол., Ткачак, Барков), 16:56 — 2:0. Луостаринен — 10 (Куликов, Родригес), 37:52 — 3:0. Барков — 12, 49:20 — 4:0Вратари: Бобровский — ГеоргиевШтраф: 2 — 4Броски: 43 (11+24+8) — 35 (15+10+10)

«Флорида» — «Колорадо» — 4:0

Все прогнозы на НХЛ

«Виннипег» — «Питтсбург» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

«Виннипег» занимает пятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 67 очками в 50 матчах.

«Питтсбург» идет 11-м на «Востоке» с 53 очками в 49 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Питтсбург» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) Голы: Шайфли — 15 (Элерс), 10:20 — 1:0. Нидеррайтер — 13 (Шмидт, Стэнли), 15:39 — 2:0. Раст — 13 (Карлссон, Грэйвс), 34:08 — 2:1Вратари: Хеллибак — Джерри (59:00)Штраф: 6 — 2Броски: 31 (13+7+11) — 36 (8+16+12)

«Виннипег» — «Питтсбург» — 2:1

«Каролина» — «Нью-Джерси» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Нью-Джерси» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Ахо — 19 (Нечас, Слэвин), 63:40 — 1:0Вратари: Кочетков — ВанечекШтраф: 10 — 6Броски: 32 (10+11+9+2) — 34 (10+13+9+2)

«Каролина» — «Нью-Джерси» — 1:0 ОТ

«Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 2:4 (0:1, 0:1, 2:2) Голы: Пол — 14 (бол., Хагель, Раддиш), 15:40 — 0:1. Чирелли — 11 (Хагель, Пол), 20:49 — 0:2. Стэмкос — 22 (бол., Хедман, Кучеров), 40:23 — 0:3. Дженнер — 14 (Годро, Веренски), 52:22 — 1:3. Дженнер — 15 (бол., Годро, Марченко), 55:50 — 2:3. Хагель — 19 (п.в., Кучеров, Чирелли), 59:12 — 2:4Вратари: Мерзликинс (58:02 — 59:12, 59:39) — ВасилевскийШтраф: 15 — 15Броски: 35 (9+14+12) — 37 (13+11+13)

«Оттава» — «Торонто» — 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Торонто» — 5:3 (1:1, 3:1, 1:1) Голы: Мэттьюс — 42 (Марнер, Найз), 3:45 — 0:1. Жиру — 16 (Джозеф), 17:53 — 1:1. Тарасенко — 14 (Пинто, Чикран), 22:04 — 2:1. Найз — 9 (Марнер, Мэттьюс), 29:43 — 2:2. Пинто — 3 (Келли, Зуб), 31:13 — 3:2. Норрис — 13 (Батерсон), 35:13 — 4:2. Доми — 5 (Райлли, Робертсон), 45:12 — 4:3. Грейг — 8 (п.в., Пинто), 59:54 — 5:3Вратари: Корписало — Джонс (58:32 — 59:54)Штраф: 0 — 19Броски: 32 (10+10+12) — 34 (8+12+14)

«Оттава» — «Торонто» — 5:3

«Филадельфия» — «Сиэтл» — 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Сиэтл» — 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) Голы: Лотон — 6 (бол., Йорк, Фрост), 4:36 — 1:0. Татар — 7 (Данн, Ларссон), 17:09 — 1:1. Пелинг — 7 (мен., Хэтэуэй, Силер), 18:14 — 2:1. Маккэн — 21 (Веннберг, Данн), 40:36 — 2:2. Кутюрье — 11 (Санхейм, Конекны), 45:30 — 3:2Вратари: Петерсен — Даккорд (58:16)Штраф: 6 — 8Броски: 38 (13+11+14) — 19 (10+7+2)

«Филадельфия» — «Сиэтл» — 3:2

«Нэшвилл» — «Аризона» — 5:4 ОТ (1:1, 1:1, 2:2, 1:0)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Аризона» — 5:4 ОТ (1:1, 1:1, 2:2, 1:0) Голы: О`Райлли — 18 (Форсберг, Нюквист), 12:28 — 1:0. Дермотт — 2 (Зукер, Керфут), 13:10 — 1:1. Йоси — 11 (бол., Бэрри), 31:39 — 2:1. Гюнтер — 4 (бол., Келлер, Зукер), 38:31 — 2:2. Вялимяки — 2 (Гюнтер, Хейтон), 41:45 — 2:3. Шмальц — 14 (бол., Зукер, Келлер), 44:07 — 2:4. Новак — 9 (бол., Макдона, Евангелиста), 46:00 — 3:4. Форсберг — 25 (О`Райлли, Йоси), 49:59 — 4:4. Макдона — 2 (Новак, Нюквист), 61:36 — 5:4Вратари: Сарос — ИнгрэмШтраф: 10 — 12Броски: 37 (10+9+17+1) — 31 (12+12+6+1)