«Металлург» — «Динамо» Москва: счет матча 3:4 Б, обзор голов

Никита Гусев Фото: globallookpress.com
Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3.
В составе хозяев отличились Никита Гребенкин, Игорь Гераськин, Павел Акользин.
За «Динамо» шайбы забрасывали Артем Ильенко, Илья Каблуков, Дмитрий Рашевский.
Решающий буллит реализовал Никита Гусев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Москва) — 3:4 Б (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Гребенкин — 18, 13:05 — 1:0. Гераськин — 10 (Вовченко), 16:27 — 2:0. Ильенко — 6 (бол., Рашевский, Пыленков), 24:29 — 2:1. Рашевский — 21, 51:53 — 2:2. Акользин — 16 (Пресс, Юров), 59:27 — 3:2. Гусев — 20, 65:00 — 3:3Вратари: Подскребалин — КоноваловБроски: 31 (9+8+10+4) — 44 (14+16+11+3)Штраф: 4 — 4Победный буллит: Гусев
«Металлург» остался лидером на «Востоке» с 87 очками. «Динамо» идет третьим на «Западе» с 84 очками.