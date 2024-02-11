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    «Металлург» уступил московскому «Динамо» в серии буллитов

    «Металлург» — «Динамо» Москва: счет матча 3:4 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Динамо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» проиграл на своем льду московскому «Динамо» по буллитам.

    Никита Гусев
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    Никита Гусев

    Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3.

    В составе хозяев отличились Никита Гребенкин, Игорь Гераськин, Павел Акользин.

    За «Динамо» шайбы забрасывали Артем Ильенко, Илья Каблуков, Дмитрий Рашевский.

    Решающий буллит реализовал Никита Гусев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Москва) — 3:4 Б (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Гребенкин — 18, 13:05 — 1:0. Гераськин — 10 (Вовченко), 16:27 — 2:0. Ильенко — 6 (бол., Рашевский, Пыленков), 24:29 — 2:1. Рашевский — 21, 51:53 — 2:2. Акользин — 16 (Пресс, Юров), 59:27 — 3:2. Гусев — 20, 65:00 — 3:3Вратари: Подскребалин — КоноваловБроски: 31 (9+8+10+4) — 44 (14+16+11+3)Штраф: 4 — 4Победный буллит: Гусев

    «Металлург» остался лидером на «Востоке» с 87 очками. «Динамо» идет третьим на «Западе» с 84 очками.

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