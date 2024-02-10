Жамнов: Сейчас самое главное у нас, чтобы все травмированные ребята вернулись

Главный тренер московскоговысказался о матче против(4:1).

«Хотел бы поблагодарить соперника. Достойный соперник, даже несмотря на счет, я считаю, что игра была тяжёлая. С нашей стороны игра складывалась не очень хорошо, потому что были перепады, особенно во втором периоде. А так в целом, победа есть победа.

Приход в тренерский штаб Алексея Ковалёва? Вы видите результат. Я думаю, что, его работа с нападающими даёт свои плоды.

Настрой на предстоящие матчи в плей-офф? Да, на самом деле у нас не так много ребят с кубковым опытом. Прекрасно понимаем наши плюсы и минусы. Сейчас самое главное у нас, чтобы все травмированные ребята вернулись, и чтобы мы уже начали готовить сочетания к плей-офф. А по поводу шансов, плей-офф — это плей-офф. Это не регулярный чемпионат, многое будет зависеть от нас самих», — приводит слова Жамнова пресс-служба «Барыса».

«Барыс» — главный аутсайдер «Востока», у команды 46 очков после 61 матча. «Спартак» идет третьим на «Западе» с 82 очками.