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    Мамин об игре ЦСКА: Все вместе мы сможем вылезти из этой ямы

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    Нападающий ЦСКА Максим Мамин заявил, что ни одному сопернику в плей-офф КХЛ не будет легко против армейской команды.

    Максим Мамин
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    Максим Мамин

    «У ЦСКА сейчас продолжается выездная серия, где будут "Витязь", "Куньлунь", "Локомотив", что надо сделать, чтобы там начать выигрывать? Всем надо пахать — 22 человека, кто в заявке на игру.

    Делать то, что от нас требуется, то, что от нас ждут весь сезон, и только все вместе мы сможем вылезти из этой ямы. Увидим ли мы в играх на выбывание другой ЦСКА? Против нас в плей-офф не будет легко никому!» — цитирует Мамина пресс-служба ЦСКА.

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    • Армейцы занимают 7-е место в таблице Западной конференции с 66-ю очками в активе. В следующем матче ЦСКА сыграет против «Витязя» 11-го февраля в 17:00 мск.

    Ранее сообщалось о том, что главный тренер ЦСКА Сергей Федоров вернулся в расположение клуба после болезни.

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