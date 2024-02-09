ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан Гризманн По стопам Месси. Пять возрастных звезд, которые могут навести шуму в МЛС
  • 10:40
    • «Зенит» подтвердил информацию об уходе Ду Кейроса
  • 10:31
    • Экс-тренер «Реала» может возглавить «Милан»
  • 10:22
    • Мбаппе пропустит ближайший матч «ПСЖ»
  • 09:37
    • «Даллас» выиграл у «Нью-Йорка», «Лейкерс» уступили «Денверу»
    Все новости спорта

    Козлов о предстоящем матче с «Ак Барсом»: Знаем важность матча, поэтому серьезно готовимся

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Ак Барс
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о принципиальном противостоянии с «Ак Барсом».

    Виктор Козлов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Козлов

    «Зелёное дерби… Какие могут быть ожидания? Знаем важность матча, знаем, насколько это важно для наших болельщиков, поэтому серьёзно готовимся.

    Почему Василевский принимал участие в тренировке в форме оранжевого цвета? Он близок (к возвращению). У него хорошо идёт восстановление, а другого цвета майка, чтобы ребята были с ним поаккуратнее», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева» в телеграм-канале.

  • «Ак Барс» и ЦСКА уже не в топе. Кто выиграет Кубок Гагарина?
  • Кто станет обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2023/2024?
  • 29/01/2024

    • Матч между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» состоится 10-го февраля в 14:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

    Подопечные Виктора Козлова занимают 3-е место в таблице Востока с 81-м баллом в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Дортмунд» в зоне Лиги чемпионов?
  • «Боруссия» Д — «Фрайбург». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Мец» разок накажет в контратаке
  • «Марсель» — «Мец». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Смогут ли лидеры Примеры определить сильнейшего?
  • «Реал» Мадрид — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.86
  • Экспресс дня 9 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Марсель — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  3.85
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Швеция — Швейцария
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.94
  • Прогноз на матч Шабаб Аль-Ахли — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рома — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие