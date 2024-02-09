Козлов о предстоящем матче с «Ак Барсом»: Знаем важность матча, поэтому серьезно готовимся

Главный тренервысказался о принципиальном противостоянии с

«Зелёное дерби… Какие могут быть ожидания? Знаем важность матча, знаем, насколько это важно для наших болельщиков, поэтому серьёзно готовимся.

Почему Василевский принимал участие в тренировке в форме оранжевого цвета? Он близок (к возвращению). У него хорошо идёт восстановление, а другого цвета майка, чтобы ребята были с ним поаккуратнее», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева» в телеграм-канале.

Матч между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» состоится 10-го февраля в 14:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

Подопечные Виктора Козлова занимают 3-е место в таблице Востока с 81-м баллом в активе.