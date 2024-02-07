НХЛ. «Вашингтон» уступил «Монреалю», «Нью-Джерси» победил «Колорадо», «Питтсбург» — «Виннипег»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ

«Баффало» — «Даллас» —1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

«Старз» одержали четвертую победу подряд.

«Даллас» с 68 очками занимает 3-е место в Западной конференции. «Баффало» идет на 14-й строчке в Восточной конференции — 48 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Даллас» —1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Голы: Дюшен — 18 (бол., Сегин, Марчмент), 3:58 — 0:1. Томпсон — 15 (бол., Далин, Скиннер), 25:53 — 1:1. Стил — 6 (Факса, Смит), 29:04 — 1:2Вратари: Луукконен (59:17) — ЭттингерШтраф: 10 — 8Броски: 48 (16+16+16) — 30 (8+4+18)

«Баффало» — «Даллас» —1:2

«Бостон» — «Калгари» — 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Российский нападающий «Флэймз» Андрей Кузьменко забросил одну шайбу. Это его первый гол после обмена из «Ванкувера».

«Калгари» набрал 51 очко и занимает 11-е место в Западной конференции. «Бостон» лидирует в Восточной конференции — 71.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Калгари» — 1:4 (0:2, 0:0, 1:2) Голы: Кузьменко — 9 (бол., Юбердо, Кадри), 4:20 — 0:1. Зари — 11 (Кадри), 13:01 — 0:2. Заха — 11 (бол., Пастрняк, Койл), 44:14 — 1:2. Юбердо — 8 (Кадри), 46:23 — 1:3. Хэнифин — 9 (бол., Юбердо, Маркстрем), 49:44 — 1:4Вратари: Суэймен (57:12) — МаркстремШтраф: 22 — 23Броски: 22 (10+5+7) — 29 (12+9+8)

«Бостон» — «Калгари» — 1:4

«Вашингтон» — «Монреаль» — 2:5 (0:3, 1:0, 1:2)

Российский нападающий Александр Овечкин забросил одну шайбу и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по голам в истории лиги — 832 и 894 соответственно.

«Вашингтон» занимает 12-е место в Восточной конференции — 51 очко. «Монреаль» идет на 13-й строчке — 50 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Монреаль» — 2:5 (0:3, 1:0, 1:2) Голы: Сузуки — 14 (Кофилд), 6:42 — 0:1. Сузуки — 15 (Джекай), 7:39 — 0:2. Пеццетта — 3 (Арве-Пинар), 13:07 — 0:3. Овечкин — 10 (Строум, Фехервари), 26:03 — 1:3. Слафковски — 8 (Эванс, Мэтисон), 51:19 — 1:4. Сандин — 2 (Карлсон, Строум), 51:41 — 2:4. Слафковски — 9 (бол., Мэтисон, Сузуки), 54:01 — 2:5Вратари: Линдгрен (Кемпер, 13:07) — МонтембоШтраф: 6 — 8Броски: 39 (5+16+18) — 26 (13+5+8)

«Вашингтон» — «Монреаль» — 2:5

«Каролина» — «Ванкувер» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Ванкувер» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) Голы: Мартинук — 8 (мен., Терявяйнен), 4:25 — 1:0. Линдхольм — 9 (бол., Хьюз, Петтерссон), 17:23 — 1:1. Линдхольм — 10 (бол., Хьюз, Босер), 36:30 — 1:2. Ахо — 18 (бол., Бернс, Джарвис), 38:32 — 2:2. Миллер — 22 (Босер, Майерс), 44:00 — 2:3Вратари: Кочетков (57:42) — ДемкоШтраф: 6 — 4Броски: 24 (4+8+12) — 19 (12+4+3)

«Каролина» — «Ванкувер» — 2:3

Все прогнозы на НХЛ

«Нью-Джерси» — «Колорадо» — 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Российский голкипер Александр Георгиев провел встречу на скамейке запасных.

«Колорадо» с 68 очками занимает 3-е место в Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на 11-й строчке в Восточной конференции — 53 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Колорадо» — 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) Голы: Рантанен — 28 (Друэн), 1:23 — 0:1. Тирни — 1 (Немец, Бол), 2:05 — 1:1. Братт — 20 (Хишир, Палат), 23:49 — 2:1. Мерсер — 14 (Хаула, Майер), 26:47 — 3:1. Макар — 13 (Лехконен), 48:29 — 3:2. Жирар — 2 (Друэн, Байрам), 48:58 — 3:3. Марино — 4 (Хишир, Братт), 57:43 — 4:3. Хаула — 11 (п.в.), 59:58 — 5:3Вратари: Ванечек — Аннунен (58:38 — 59:58)Штраф: 8 — 8Броски: 31 (13+14+4) — 38 (12+9+17)

«Нью-Джерси» — «Колорадо» — 5:3

«Питтсбург» — «Виннипег» — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Российские хоккеисты Евгений Малкин («Пингвинз») и Владислав Наместников («Джетс») не отметились результативными действиями.

«Питтсбург» набрал 53 очка и идет на 10-м месте в Восточной конференции. «Виннипег» располагается на 4-й строчке в Западной конференции — 65 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Виннипег» — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) Голы: Летанг — 4, 7:16 — 1:0. Картер — 6 (бол., Эллер, Карлссон), 27:33 — 2:0. Раст — 12 (бол., Гюнцель, Кросби), 29:03 — 3:0Вратари: Джерри — ХеллибакШтраф: 4 — 5Броски: 27 (12+9+6) — 23 (8+8+7)

«Питтсбург» — «Виннипег» — 3:0

«Флорида» — «Филадельфия» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных.

«Флорида» с 66 очками занимает 2-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 8-й строчке — 58 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Филадельфия» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) Голы: Верхэге — 25 (бол.), 9:22 — 1:0. Конекны — 23 (Фараби, Уокер), 33:33 — 1:1. Кэйтс — 2, 42:36 — 1:2Вратари: Столарз (57:10) — ЭрссонШтраф: 4 — 6Броски: 21 (10+8+3) — 25 (5+12+8)

«Флорида» — «Филадельфия» — 1:2

«Вегас» — «Эдмонтон» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

У «Эдмонтона» прервалась 16-матчевая победная серия. Команда с 59 очками в 46 матчах занимает шестое место на «Западе». «Вегас» находится на четвертой строчке с 66 баллами в 51 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Эдмонтон» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) Голы: Макдэвид — 21 (мен., Драйзайтль, Дешарне), 4:35 — 0:1. Руа — 10 (Пьетранджело), 18:06 — 1:1. Стивенсон — 9 (Маршессо, Коттер), 41:24 — 2:1. Карлссон — 16 (п.в., Стивенсон, Стоун), 59:27 — 3:1Вратари: Хилл — Скиннер (57:34 — 57:56, 58:13 — 59:27)Штраф: 2 — 4Броски: 26 (13+8+5) — 31 (8+12+11)